Fareed Zakaria: Aby liberalismus porazil socialisty a populisty, musí se radikálně změnit
Liberalismus začal jako vzpoura proti zkostnatělé moci. Přežije pouze tehdy, stane-li se jí znovu
Dvě události, které se nedávno odehrály na opačných stranách Atlantiku, poukazují na stejný problém. Ve Velké Británii je mužem, od něhož se všeobecně očekává, že nahradí důstojného Keira Starmera v úřadu premiéra, Andy Burnham, který jako své krédo hlásá „socialismus příznivý pro podnikání“. V New Yorku přinesly demokratické primárky výrazná vítězství socialistům. Obojí naznačuje, že povstalecká levice našla způsob, jak proměnit protest v moc.
Nejprve jedna výhrada: levice nesměřuje jednotně k socialismu. Mnoho primárek mimo město New York vyhráli umírnění demokraté. V názorově nevyhraněném volebním obvodu těsně za hranicemi města suverénně zvítězila válečná veteránka Cait Conley. Určitý druh liberalismu však ztrácí energii, sebevědomí a spojení s lidmi, které údajně zastupuje.
Ve své nové knize The Revolutionary Center (Revoluční střed), brilantní intelektuální historii liberalismu od osvícenství po současnost, nám Adrian Wooldridge připomíná, že liberalismus byl kdysi nejradikálnější silou v politice. Útočil na zděděná privilegia, monopolní moc, cenzuru, aristokracii, církevní autority a uzavřená cechovní sdružení. Nebyla to ideologie establishmentu. Bylo to beranidlo proti establishmentu.
Dnes se liberalismus ztotožňuje s mocí – s velkými univerzitami, nadacemi, mediálními organizacemi, korporacemi a byrokracií. Wooldridge tvrdí, že to vedlo ke dvěma zásadním selháním.
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