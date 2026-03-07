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Česko3. 7. 20264 minuty

Zpřísnění režimu pro ruské diplomaty? Zatím to není nutné, vzkazuje vláda

Přestože tajné služby a policie volají po zavedení tvrdších pravidel pro pohyb ruských diplomatů po Česku, kabinet navrhuje čekat na blíže neurčenou „eskalaci“ vztahů

Ondřej Kundra
,
Kristýna Jelínková

Letos v zimě bylo ve stínu ruské agrese na Ukrajině v Evropě zavedeno jedno nové pravidlo. Pokud se chtějí ruští diplomaté v rámci Unie přesunout do jiné země, než ve které jsou oficiálně akreditovaní, musí o tom cílovou destinaci informovat.

Povinnost takzvané notifikace zavedla od 25. ledna celá sedmadvacítka (hlásit se tak musí i českému ministerstvu zahraničí). Opatření umožňuje členským státům zavést i přísnější systém. V rámci takzvané autorizace může rezort zahraničí příjezd ruských diplomatů předem schválit, nebo zamítnout. Kabinet Andreje Babiše ale přísnější pravidlo dosud neschválil, přestože ministr zahraničí Petr Macinka už v zimě slíbil, že to na vládě předloží. Proč se to dosud nestalo?  

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Když na konci ledna Deník N a Seznam Zprávy informovaly o tom, že ministerstvo zahraničí zavedlo benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů – notifikaci místo autorizace –, komentoval to tehdy Macinka takto: „Začala platit nová pravidla pro pohyb a notifikace ruských diplomatů na území Evropské unie. Byl jsem v situaci, kdy jsem to musel vyřešit alespoň na nejnižší možné úrovni,“ a dodal, že dokument, který by umožnil zpřísnit pravidla, jeho rezort připravuje a vláda by jej mohla projednat na dalším zasedání – tedy 2. února.  

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