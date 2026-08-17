Ján Markoš: Mezi dvěma zrcadly – lidé a umělá inteligence se navzájem inspirují k umělecké průměrnosti
Dostáváme se do zvláštní uzavřené smyčky. AI bere od lidí, lidé berou od AI. A zdá se, že tento cyklický proces se stále zrychluje.
Na jaře roku 2025 internet zaplavily miliony obrázků ve stylu japonského animátorského studia Ghibli. Jemné tváře, jednoduché linie postav, bohaté pozadí se spoustou detailů, nenásilná akvarelová paleta barev. Hezká, kultivovaná estetika, zakotvená ve staletích japonské umělecké tradice od tušové malby až po komiksy.
Akorát že za touto záplavou ilustrací nestáli Japonci, ale umělá inteligence od firmy OpenAI. Styl slavného Hajaa Mijazakiho dokázala vstřebat do té míry, že výsledky její tvorby se od originálu daly jen stěží rozeznat.
Studio Ghibli tvůrce umělé inteligence nezažalovalo. Mijazaki se však k možné budoucnosti, v níž bude animované filmy tvořit AI, jadrně vyjádřil už v roce 2016: „Mám pocit, že se blížíme ke konci dob. My lidé ztrácíme víru v sebe.“
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