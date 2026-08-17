0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak pečovat o svůj mozek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
17. 8. 20265 minut

Ján Markoš: Mezi dvěma zrcadly – lidé a umělá inteligence se navzájem inspirují k umělecké průměrnosti

Dostáváme se do zvláštní uzavřené smyčky. AI bere od lidí, lidé berou od AI. A zdá se, že tento cyklický proces se stále zrychluje.

Ján Markoš
,
Denník N

Na jaře roku 2025 internet zaplavily miliony obrázků ve stylu japonského animátorského studia Ghibli. Jemné tváře, jednoduché linie postav, bohaté pozadí se spoustou detailů, nenásilná akvarelová paleta barev. Hezká, kultivovaná estetika, zakotvená ve staletích japonské umělecké tradice od tušové malby až po komiksy.

Akorát že za touto záplavou ilustrací nestáli Japonci, ale umělá inteligence od firmy OpenAI. Styl slavného Hajaa Mijazakiho dokázala vstřebat do té míry, že výsledky její tvorby se od originálu daly jen stěží rozeznat.

Studio Ghibli tvůrce umělé inteligence nezažalovalo. Mijazaki se však k možné budoucnosti, v níž bude animované filmy tvořit AI, jadrně vyjádřil už v roce 2016: „Mám pocit, že se blížíme ke konci dob. My lidé ztrácíme víru v sebe.“

↓ INZERCE

Vzájemné kopírování

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články