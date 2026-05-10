Macinka řekl, že s ním nepočítá. Přesto si Zahradil odnesl z ministerstva 200 tisíc
Jako poradce dostával odměnu 700 Kč na hodinu, ačkoliv neměl do Černínského paláce ani vstupní kartu
Přestože mezi šesticí poradců ministra zahraničí jsou převážně „staří známí“ Petra Macinky, šéf diplomacie na jaře při představování svého sboru tvrdil, že „nejde o žádnou trafiku“. Na dotazy novinářů, jaká bude finanční odměna poradců, bez podrobností pouze odvětil: „Za práci by lidé měli dostávat odměnu, absolutně netuším kolik, ale měli by za to být honorováni.“ Jedním z nich přitom donedávna byl bývalý europoslanec za ODS a politik Jan Zahradil, který je s Macinkovými Motoristy sobě úzce spojený, ale při uvedení mezi poradci ministra vůbec nefiguroval.
Odměňování poradců, které ministr na jaře představil, není jednotné. Zatímco někteří dostávají či dostávali odměnu na hodinu jako Zahradil, další nyní v pracovním vztahu s resortem nejsou. Svůj nejužší tým ukázal Macinka v květnu. Politický vhled mu rozšiřuje bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, někdejší kolega z Institutu Václava Klause Jiří Weigl, bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské, podnikatel a poradce Motoristů sobě i SPD v energetických otázkách Pavel Janeček, ekonom Pavel Šik a diplomatka Eva Filipi. Sboru šéfuje dlouholetý Macinkův kolega Filip Šebesta, který působil jako analytik a publicista v Institutu Václava Klause.
Asi největším překvapením tehdy bylo, když ve výčtu jmen chybělo jméno zmíněného Jana Zahradila. Loni sledoval výsledky voleb v jejich štábu a je stranickým expertem na zahraniční politiku. A ještě v listopadu měl velké vize, co se zahraniční politikou udělá. Zdál se proto logickou volbou. „Mám s ním úplně jiné plány, které se netýkají tohoto ministerstva. Musíte si počkat,“ odpověděl tehdy redakci Macinka.
Jak Respekt v květnu s odkazem na diplomatické zdroje napsal, kvůli jeho dlouholetému napojení na Čínu s ním měli problém Američané, kteří se obávali Zahradilovy přítomnosti na oficiálních akcích kvůli možnému úniku informací.
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