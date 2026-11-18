18. 11. 202620 minut
Pět zemí EU chce neúspěšné žadatele o azyl posílat do Rwandy. Může to v zemi mnoha tváří fungovat?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Lindnerem
Výtah Respektu: Pětice států Evropské unie, konkrétně Německo, Dánsko, Nizozemsko, Řecko a Rakousko, se tento týden shodla na vytvoření deportačního střediska pro odmítnuté žadatele o azyl, které není možné vyhostit do zemí jejich původu, a to ve Rwandě. Není to problematické z pohledu lidských práv? Může to být funkční? A proč se dohodly zrovna tyto země? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Tomáš Lindner.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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