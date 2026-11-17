Summit Číny, USA a Ruska nevypadá na Jaltu 2.0. Ukrajina zimu pod palbou i s naší pomocí zvládne
S Tomášem Kopečným a Petrem Drbohlavem o ukrajinském boji za svobodu a demokracii, ruské pasti v mezinárodních jednáních i humanitární pomoci
Co ukázala jednání mezi představiteli Ruska, USA a Ukrajiny v Abú Zabí, kde evropští představitelé zůstali za zavřenými dveřmi, a následný summit EU v Dublinu? S jakými nástrahami je spojená taktika Ruska? A co čekat od setkání Donalda Trumpa, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina v Číně? Jak si stojí Ukrajina na začátku další zimy, kdy se Rusko bude snažit demoralizovat obyvatelstvo útoky mimo jiné na teplárny a další energetická zařízení? Jakou pomoc teď Ukrajina potřebuje především? A jak Česko změnilo svůj přístup k pomoci s novou vládou? A v jakém smyslu naplňuje Ukrajina vzdorující pátým rokem ruské agresi smysl a hodnoty spojené se 17. listopadem a bojem za svobodu a demokracii? Nejen o tom mluví v podcastu Zeitgeist zmocněnec Hospodářské komory pro Ukrajinu Tomáš Kopečný, který dříve působil jako náměstek ministra obrany a vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny, a Petr Drbohlav, který je regionálním ředitelem pro východní Evropu a Afghánistán v nevládní organizaci Člověk v tísni.
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