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2. 11. 202624 minut

Boj o ústavní soud byl dramatický i na Polsko. Má instituce šanci být po letech opět spravedlivá?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Obsazení ústavního soudu, přestřelka mezi prezidentem a soudkyní i slova o státním převratu a posílání premiéra za mříže. Události, které byly koncem minulého týdne v Polsku, a které byly vyhrocené i na chvílemi dramatickou tamní politiku. O co přesně vláda s opozicí bojovaly? Má ústavní soud v sousední zemi nějakou váhu? A proč ženy v Polsku před pár dny protestovaly kvůli potratům? I o tom mluví v pondělní epizodě Tomáš Brolík.

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