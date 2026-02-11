2. 11. 202624 minut
Boj o ústavní soud byl dramatický i na Polsko. Má instituce šanci být po letech opět spravedlivá?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem
Výtah Respektu: Obsazení ústavního soudu, přestřelka mezi prezidentem a soudkyní i slova o státním převratu a posílání premiéra za mříže. Události, které byly koncem minulého týdne v Polsku, a které byly vyhrocené i na chvílemi dramatickou tamní politiku. O co přesně vláda s opozicí bojovaly? Má ústavní soud v sousední zemi nějakou váhu? A proč ženy v Polsku před pár dny protestovaly kvůli potratům? I o tom mluví v pondělní epizodě Tomáš Brolík.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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