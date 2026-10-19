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19. 10. 202621 minut

Francie v plamenech. Od krys ve školách až k vyhrocenému prezidentskému souboji

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s redaktorkou Magdalénou Fajtovou

Eva Soukeníková
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Výtah Respektu: „Studentské protesty se rozšířily, staly se násilnějšími než doposud. Teď přerostly až do situace, kterou nejsme zvyklí vnímat snad ani ve Francii - rabování, zapálení radnice, těžce ranění, tisíce lidí ve vazbě,“ popisuje v podcastu redaktorka Magdaléna Fajtová, jak vypadala Francie o víkendu. Protesty pokračují i tento týden a premiér Sébastien Lecornu v této souvislosti vyzval některá města, aby zvážila dočasný zákaz vycházení. Proč se jsou Francouzi v ulicích? Jak se k problémům staví prezident Emmanuel Macron a francouzská vláda? A kdo nyní v kulisách hořící Paříže hraje o Elysejský palác?

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