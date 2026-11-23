Bude dřív kráva na Vánoce, nebo Le Pen v čele Francie? Jednání o unijním rozpočtu připomíná tržiště
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Evou Soukeníkovou a Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: EU v těchto týdnech řeší zásadní téma, a to budoucí sedmiletý rozpočet, konkrétně na roky 2028 až 2034. Předseda Evropské rady António Costa, který se snaží do konce roku najít dohodu, o víkendu představil přepracovaný vyjednávací rámec, který ale u některých států naráží - třeba u Německa, ale taky u Česka. Tento týden se k tématu chystá mimořádný summit. Jak se návrh liší od dosavadního rozpočtu? Čeho se týká kritika a kdo návrh naopak vítá? A jak ČR nejspíš bude muset změnit svůj přístup k čerpání unijních financí? I o tom mluví v pondělní epizodě Magdaléna Fajtová a Eva Soukeníková.
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