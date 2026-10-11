Hrozí, že bude přibývat lidí bez domova. Přístup politiků napříč spektrem je až nehumánní
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou
Výtah Respektu: Bez domova nebo v bytové nouzi je v Česku minimálně 270 tisíc lidí. Vyplývá to z loni zveřejněných údajů ministerstva práce a sociálních věcí. Z toho zhruba 18 tisíc lidí přespává přímo na ulici, v noclehárnách nebo azylových domech. Těch přitom nepřibývá tak, jak by bylo potřeba, naopak některé z nich byly nedávno buď uzavřeny, nebo je to minimálně v plánu. Situace je o to kritičtější, že noční teploty v tyto dny blíží nule, místy už jsou pod ní. I prezident Petr Pavel proto zkraje týdne vyzval veřejnost, aby lidem v nouzi, třeba právě lidem bez domova, pomáhala, například skrze nějakou organizaci či sbírku. Jak je na tom s řešením bezdomovectví hlavní město? Změní se něco po uplynulých komunálních volbách? A jak může lidem bez domova pomoct veřejnost? I o tom mluví v úterní epizodě Kristýna Jelínková.
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