Trumpova zlatá éra končí. Nenávist vůči migrantům či translidem přebily ekonomické problémy
S Janem Benešem, Janou Ciglerovou a Dominikou Perlínovou o vybraných příbězích z voleb v USA a tom, co čekat, až modré tsunami z midterms dospěje v lednu do amerického Kongresu
Spojené státy dlouho nezažily tak ostrý obrat kormidlem ve tzv. midterms volbách do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období prezidenta – v tomto případě Donalda Trumpa, který se těší opravdu velké nepopularitě. Demokraté po nich získají pohodlnou většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. Podařilo se jim přitom získat i státy jako Kansas, Jižní Karolína nebo Texas, které byly mnoho desítek let (v případě prvně zmíněném přes devadesát) baštou republikánů. Co se to stalo a co to může znamenat v blízké budoucnosti? Nejen o tom mluví ve zvláštním vydání Zeitgeistu novinářka Dominika Perlínová, zpravodajka ČRo v USA Jana Ciglerová a amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity.
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