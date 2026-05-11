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5. 11. 20261 hodina 11 minut

Trumpova zlatá éra končí. Nenávist vůči migrantům či translidem přebily ekonomické problémy

S Janem Benešem, Janou Ciglerovou a Dominikou Perlínovou o vybraných příbězích z voleb v USA a tom, co čekat, až modré tsunami z midterms dospěje v lednu do amerického Kongresu

Štěpán Sedláček
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Spojené státy dlouho nezažily tak ostrý obrat kormidlem ve tzv. midterms volbách do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období prezidenta – v tomto případě Donalda Trumpa, který se těší opravdu velké nepopularitě. Demokraté po nich získají pohodlnou většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. Podařilo se jim přitom získat i státy jako Kansas, Jižní Karolína nebo Texas, které byly mnoho desítek let (v případě prvně zmíněném přes devadesát) baštou republikánů. Co se to stalo a co to může znamenat v blízké budoucnosti? Nejen o tom mluví ve zvláštním vydání Zeitgeistu novinářka Dominika Perlínová, zpravodajka ČRo v USA Jana Ciglerová a amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity.

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