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4. 11. 20261 hodina 28 minut

Ženy XYZ živě: Jsou muži stále hlavou rodiny? A co se stane, když už toho má krk dost?

Ženy XYZ #69: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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Ženská emancipace se neprojevuje pouze ve společnosti jako celku, ale také v jednotlivých rodinách. Ženy jsou finančně soběstačnější, muži zase více pečují o děti a přicházejí o neotřesitelnou pozici živitele a hlavy rodiny, která dělá veškerá zásadní rozhodnutí. Jak to ale vypadá, když touha přestat se podřizovat představám svého partnera přijde až v důchodovém věku? Nejen o tom po finské divadelní hře Patriarcha pojednávající o rodině, v níž žena ztrácí trpělivost a muž svou silnou pozici, debatovaly živě v brněnském Mahenově divadle redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

68 článků
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