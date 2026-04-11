Ženy XYZ živě: Jsou muži stále hlavou rodiny? A co se stane, když už toho má krk dost?
Ženy XYZ #69: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženská emancipace se neprojevuje pouze ve společnosti jako celku, ale také v jednotlivých rodinách. Ženy jsou finančně soběstačnější, muži zase více pečují o děti a přicházejí o neotřesitelnou pozici živitele a hlavy rodiny, která dělá veškerá zásadní rozhodnutí. Jak to ale vypadá, když touha přestat se podřizovat představám svého partnera přijde až v důchodovém věku? Nejen o tom po finské divadelní hře Patriarcha pojednávající o rodině, v níž žena ztrácí trpělivost a muž svou silnou pozici, debatovaly živě v brněnském Mahenově divadle redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
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