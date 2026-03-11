Jak Prahu zaplnily transparenty na podporu rozhlasu a televize. Pohne stávka s vládními politiky?
Výtah Respektu: Souhrn dne a poznatky z terénu od Františka Trojana, Evy Soukeníkové, Jana H. Vitvara a Kristýny Jelínkové
Výtah Respektu: Tisíce zaměstnanců a zaměstnankyň České televize a Českého rozhlasu v úterý vstoupily do jednodenní stávky, kterou reagují na vládní snahy zrušit koncesionářské poplatky a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Pracovníci ČT a ČRo se pochodem vydali z hlavních budov v hlavním městě do centra, na Václavské náměstí, kde se setkali se stávkujícími studenty a zástupci kultury, kteří stávku podpořili. Jak to v metropoli vypadalo? A jak na to reagují politici? V úterní epizodě to přímo z terénu shrnují reportérky a reportéři Respektu. Moderuje Zuzana Machálková.
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