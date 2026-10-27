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27. 10. 202624 minut

Netanjahu čelí referendu. Pro Izraelce ve volbách nejde o ničení Gazy, ale o odpovědnost za 7. říjen

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s blízkovýchodní zpravodajkou Českého rozhlasu Janou Karasovou přímo z Izraele

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: V Izraeli se konají volby, ve kterých lidé rozhodnou o rozložení sil ve 120 členném Knesetu. Jsou považovány za jedny z nejzásadnějších v novodobé historii země. Mimo jiné i proto, že jsou to první volby od teroristického útoku Hamásu ze 7. října roku 2023, a tedy i od války v Pásmu Gazy, ale také od války s Íránem, libanonským Hizballáhem nebo jemenskými Hútíi. Jaká jsou hlavní volební témata? Jak to vypadá pro premiéra Benjamina Netanjahua a jeho současnou vládu? Jak se Izraelci a Izraelky staví k Pásmu Gazy a okupovaném Západním břehu? A s čím přichází opozice? I o tom mluví v úterní epizodě zpravodajka Českého rozhlasu na Blízkém východě Jana Karasová. Moderuje Zuzana Machálková.

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