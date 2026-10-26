Děti vlasti povstaly
Studentské protesty ve Francii přerostly v celostátní nepokoje. Cestu z hluboké krize už lidé nechtějí hledat v politickém středu.
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Komentář
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Ocitneme se ve světě desítek jaderných mocností?
Ranní postřeh
Téma
Děti vlasti povstaly
Magdaléna Fajtová
Studentské protesty ve Francii přerostly v celostátní nepokoje. Cestu z hluboké krize už lidé nechtějí hledat v politickém středu
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