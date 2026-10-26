0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Děti vlasti povstaly
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Obálka vydání 44/2026
44/2026 • 26. 10. – 1. 11. 2026

Děti vlasti povstaly

Studentské protesty ve Francii přerostly v celostátní nepokoje. Cestu z hluboké krize už lidé nechtějí hledat v politickém středu.

Koupit předplatné
Obálka vydání Speciál II/2026
Děti z říše za displejem
II/2026
Autor: Thibaud MORITZ / AFP / AFP / Profimedia
Děti vlasti povstaly
Děti vlasti povstaly
Vít Rakušan: Dvacet procent Babišových voličů jsou hodnotově orientovaní lidé. Chceme je přetáhnout
Vít Rakušan: Dvacet procent Babišových voličů jsou hodnotově orientovaní lidé. Chceme je přetáhnout
„Dokud mi to páteř dovolí.“ Dlouho očekávaná bitva o televizi a rozhlas začala
„Dokud mi to páteř dovolí.“ Dlouho očekávaná bitva o televizi a rozhlas začala

Editorial

Kdo poškozuje Česko víc?

Erik Tabery

Pokud byl premiér zděšen z toho, co Ševčík před sněmovnou předvedl, měl dovléct k pultu sám sebe a tam říct: Já se vám omlouvám a SPD končí ve vládě.

Anketa

Prezident republiky tento týden udělí státní vyznamenání. Kdo by si je podle vás nejvíce zasloužil?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Generace Z po celé Evropě protestuje. Proč mladí v Česku mlčí? 

Eva Soukeníková

Problémy s bydlením nebo podfinancovaným školstvím u nás prozatím jen bublají pod pokličkou politického nezájmu  

Seberu vám miliardu. Všechny vyměním

Jindřiška Bláhová

Ministr kultury je jako kocour Tom, který tady chce podminovat fungující podporu kinematografie

Hútíové jsou znamením nekončící války

Tomáš Lindner

Írán, Izrael i USA se chystají na další explozi války – a není vidět nikdo, kdo by ji zastavil 

Nedocenitelná devíza, kterou Trump s Muskem ničí

Fareed Zakaria

Ocitneme se ve světě desítek jaderných mocností? 

Ranní postřeh

Nora Fridrichová: Potrestaná oběť psychiatra Cimického

Nora Fridrichová

Poděkování Janě Fabiánové, která veřejně promluvila o zločinech známého psychiatra. Zaplatila za to nemalou cenu.

Téma

Děti vlasti povstaly

Magdaléna Fajtová

Studentské protesty ve Francii přerostly v celostátní nepokoje. Cestu z hluboké krize už lidé nechtějí hledat v politickém středu

Pokud se Marine Le Pen prosadí, tak to bude konec Evropské unie, jak ji známe

Tomáš Lindner

S nacionalisty u moci a bez soudržnosti bude prakticky nemožné čelit aktuálním výzvám

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Praha míří ke dvojkoalici Starostů a Spolu. Prozatím 

Filip Zelenka

Nabídka Pirátů a Prahy sobě Petra Hlaváčka a jeho kolegy nenalákala, jedná se ale dál

Nejmladší primátor Ostravy v kleštích matadorů. Co čeká třetí největší české město pod vedením Richarda Vereše?

Kristýna Jelínková

Na rozdíl od jiných velkých měst místní politici nepodlehli tlaku a neobešli hnutí ANO. Primátorem se tak stane „ryzí pragmatik“

„Dokud mi to páteř dovolí.“ Dlouho očekávaná bitva o televizi a rozhlas začala

František Trojan, Kristýna Jelínková, Filip Zelenka, Eva Soukeníková

Koalice tajně a narychlo v pátek zařadila na program jednání návrh na zrušení poplatků veřejnoprávních médií. Opozice i veřejnost protestují

Zahraničí

Socialismus už Američany neděsí. Levicoví demokraté se snaží přesvědčit, že se dokážou domluvit

Dominika Perlínová

Mamdani v New Yorku okouzlil a i na jeho úspěchu teď chtějí socialisté před volbami do Kongresu stavět

Každý telefon se dá odložit, nikdo mě nemusí slyšet mluvit ukrajinsky

Tomáš Brolík

Nechuť k východním sousedům nabírá na síle. Jak se Ukrajincům žije v Polsku

Zvolí si Izraelci znovu Netanjahua?

Jan Roß , Die Zeit

Vede zemi do mezinárodní izolace, jeho politika však odráží životní postoj mnoha Izraelců

Společnost

Místo vody terénní běh. Co ukázalo putování vyschlými koryty jihomoravských potoků a řek

Martin Uhlíř

Česko si nedokáže přiznat, jak vážný je problém sucha, a zatvrzele opakuje staré chyby

Rozhovor

Vít Rakušan: Dvacet procent Babišových voličů jsou hodnotově orientovaní lidé. Chceme je přetáhnout

Ondřej Kundra

S předsedou STAN o lídrovství opozice, obcházení vítěze voleb a dvou koncích magnetu, které se odpuzují

Kultura

Fontaines D.C.: Naděje tentokrát musí stranou

Pavel Turek

Nejvýraznější kapela současnosti se vrací do Prahy s novým albem Dopamine Chamber

Nejlepší hráč na světě

Jiří Slabihoudek

Klavírista Miroslav Beinhauer je věrozvěstem unikátního hudebního nástroje, který čekal desítky let na své docenění

ALBUM TÝDNE: The Avalanches se přehrabují bleším trhem zvuků a vzpomínají na nevinné počátky internetu

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Andělé se zahradní konví – Jan Knap maluje svět, jaký by si přál mít

Jan H. Vitvar

Literatura

Hon na dokonalého Murakamiho

Jarmila Křenková

Japonský bestsellerista nepolevuje v úsilí o zásadní román

Kultura

SERIÁL TÝDNE: Vězeňský Oddíl B o třídu převyšuje vše, co v Česku vzniká

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Palubky

Štěpán Staněk

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper