0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Obálka vydání Speciál II/2026
Speciál II/2026

Děti z říše za displejem

Proč se dnes děti více nudí? Jak spolu mluvit a dopřát jim více svobody? Proč může být generace alfa ta nejchytřejší? Jak vidí svět? A mnoho dalšího.

Koupit předplatnéObjednat tištěné vydání
Obálka vydání 43/2026
Vyhořelí ze seznamek
19.–25. 10. 2026
Autor: Milan Jaroš

Speciál

Editorial: Děti z říše za displejem

Markéta Plíhalová

Proč se dnes děti více nudí? Jak spolu mluvit a dopřát jim více svobody? Proč může být generace alfa ta nejchytřejší? Jak vidí svět? A mnoho dalšího v novém Respekt Speciálu

Ztraceni ve vakuu

Clara Zanga

Mají plné pokoje hraček, diáře nabité kroužky a v kapse přístroj s nekonečným přísunem zábavy. Přesto se podle dat dnešní děti nudí více než dřív

Babičce jsem musela vysvětlit, co je to cringe

Eva Soukeníková

Děti divně žonglují s neviditelnými míčky a říkají slova, jimž dospělí nerozumějí. Čeština je ke generaci Alfa a jejich slangu vstřícná, je otevřená novým slovům. Ve své podstatě jde ale v každé generaci o totéž: najít jazyk, který umožní sebevyjádření.

Zapomeňte na osnovy. Prostě nechte děti být

Tomáš Brolík

S Janou Nováčkovou o tom, proč je škola násilí na dětské duši – a i když tam nepřestanou chodit, jak jim dát okusit trochu svobody v učení

Mobil tu nikomu nechybí, problém je latrína a na noční bojovce se nesmí strašit

Petr Horký

Výprava do lesů za roudnickými skauty ukazuje, že generace Alfa táboří trochu jinak – ale v podstatě stejně jako kdysi

Samy, nebo za ručičku?

Markéta Plíhalová

Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát. Zpráva o jednom z dilemat 21. století

Mnohdy jediná věc, jež jim dává smysl

Magdalena Fajtová

Odpočinout si ve světě, který není hrozný

Půl hodiny u počítače, půl hodiny u ping-pongu. Jak vést děti ke zdraví

Markéta Plíhalová

S výzkumníky Michalem Kalmanem a Petrem Baďurou o tom, co dětem a dospívajícím nejvíc škodí, proč nepijí vodu a jak jim jít příkladem

„Vždyť už to není dítě.“ Do puberty dnes vstupují i sedmileté dívky

Martin Uhlíř

Věk začátku pohlavního dospívání z neznámých důvodů neustále klesá. Především u děvčat může mít vážný vliv na psychiku

Feministická výchova dívek v Čechách

Markéta Plíhalová

Co by měla umět moje dcera, aby mohla žít ve spravedlivějším světě než já?

Pravidla pro bezpečnější sítě už existují, jen je musíme umět vymáhat

Markéta Plíhalová

S dětským ombudsmanem Martinem Benešem o rychlých a líbivých řešeních, roztříštěné ochraně ohrožených dětí a o tom, proč nebude obhajovat mandát

Pokud byste měli moc zařídit jednu věc, která by podle vás pomohla zlepšit život českých dětí a dospívajících, co by to bylo?

Respekt

Milé děti, vystupte z tramvaje – a vzhůru do divočiny

Tomáš Brolík

Živly a nebezpečí čekají na malé městské dobrodruhy na každém kroku

Snažíme se, aby platila stará zásada, že dítě vychovává celá vesnice

Marek Švehla

Středočeské Zákolany na úspěšné cestě k venkovské pospolitosti

Co si myslíte o chystaném zákazu mobilů ve školách? A jak se bez telefonu obejdete?

Respekt

Mohou být vaše děti opět nejchytřejší v dějinách?

Dominika Perlínová

Generace Alfa se ve školách vrací k učebnicím a tužkám. Právě to ji prý může zachránit před cestou do digitální temnoty

Máte pocit, že ztrácíte své děti? Vezměte je na oběd, nikdy není pozdě

Markéta Plíhalová

S kanadským psychologem a autorem Gordonem Neufeldem o tom, proč je v době sociálních sítí víc než dřív potřeba nenechat své děti na pochybách, že jsme tu pro ně

Co dělá vrásky generaci Alfa

Clara Zanga, Zuzana Machálková

Bojí se stárnutí ještě dřív, než se dostanou do puberty. Novým statusovým symbolem není značková mikina, ale péče o pleť a drahá séra 

Povinně doporučeno

Kateřina Čopjaková

Školní četba a deníky jako klíč ke čtenářské gramotnosti

Jak si vybíráte knihy, které čtete? Ať už jsou to ty do školy, nebo ty, které čtete ve volném čase. A jaké knihy to nejčastěji jsou?

Respekt

Sexuální výchova po česku: učebnice chybí a vzory nejsou

Kristýna Jelínková

Podoba výuky na českých základních školách stojí a padá s osobní odvahou konkrétních učitelů. Jak učí děti o těle, hranicích či vztazích a jak čelí obavám i odporu části rodičů?

Dnešní děti mají strach z budoucnosti a mnohem víc se bojí o své blízké

Markéta Plíhalová

S ředitelkou organizace Nevypusť duši Barborou Pšenicovou o tom, jak mluvit s dětmi, proč na ně neklepat každých dvacet minut a jak v nich budovat odolnost

„Kdo na základce neuměl fotbal, ten to měl blbý.“

Silvie Lauder

Jak Češi sdílejí jednu ze svých univerzálních zkušeností: hodinu tělocviku