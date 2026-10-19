Děti z říše za displejem
Proč se dnes děti více nudí? Jak spolu mluvit a dopřát jim více svobody? Proč může být generace alfa ta nejchytřejší? Jak vidí svět? A mnoho dalšího.
Speciál
Editorial: Děti z říše za displejem
Markéta Plíhalová
Proč se dnes děti více nudí? Jak spolu mluvit a dopřát jim více svobody? Proč může být generace alfa ta nejchytřejší? Jak vidí svět? A mnoho dalšího v novém Respekt Speciálu
Ztraceni ve vakuu
Clara Zanga
Mají plné pokoje hraček, diáře nabité kroužky a v kapse přístroj s nekonečným přísunem zábavy. Přesto se podle dat dnešní děti nudí více než dřív
Babičce jsem musela vysvětlit, co je to cringe
Eva Soukeníková
Děti divně žonglují s neviditelnými míčky a říkají slova, jimž dospělí nerozumějí. Čeština je ke generaci Alfa a jejich slangu vstřícná, je otevřená novým slovům. Ve své podstatě jde ale v každé generaci o totéž: najít jazyk, který umožní sebevyjádření.
Zapomeňte na osnovy. Prostě nechte děti být
Tomáš Brolík
S Janou Nováčkovou o tom, proč je škola násilí na dětské duši – a i když tam nepřestanou chodit, jak jim dát okusit trochu svobody v učení
Mobil tu nikomu nechybí, problém je latrína a na noční bojovce se nesmí strašit
Petr Horký
Výprava do lesů za roudnickými skauty ukazuje, že generace Alfa táboří trochu jinak – ale v podstatě stejně jako kdysi
Samy, nebo za ručičku?
Markéta Plíhalová
Děti se potřebují toulat a rodiče se potřebují nebát. Zpráva o jednom z dilemat 21. století
Mnohdy jediná věc, jež jim dává smysl
Magdalena Fajtová
Odpočinout si ve světě, který není hrozný
Půl hodiny u počítače, půl hodiny u ping-pongu. Jak vést děti ke zdraví
Markéta Plíhalová
S výzkumníky Michalem Kalmanem a Petrem Baďurou o tom, co dětem a dospívajícím nejvíc škodí, proč nepijí vodu a jak jim jít příkladem
„Vždyť už to není dítě.“ Do puberty dnes vstupují i sedmileté dívky
Martin Uhlíř
Věk začátku pohlavního dospívání z neznámých důvodů neustále klesá. Především u děvčat může mít vážný vliv na psychiku
Feministická výchova dívek v Čechách
Markéta Plíhalová
Co by měla umět moje dcera, aby mohla žít ve spravedlivějším světě než já?
Pravidla pro bezpečnější sítě už existují, jen je musíme umět vymáhat
Markéta Plíhalová
S dětským ombudsmanem Martinem Benešem o rychlých a líbivých řešeních, roztříštěné ochraně ohrožených dětí a o tom, proč nebude obhajovat mandát
Pokud byste měli moc zařídit jednu věc, která by podle vás pomohla zlepšit život českých dětí a dospívajících, co by to bylo?
Respekt
Milé děti, vystupte z tramvaje – a vzhůru do divočiny
Tomáš Brolík
Živly a nebezpečí čekají na malé městské dobrodruhy na každém kroku
Snažíme se, aby platila stará zásada, že dítě vychovává celá vesnice
Marek Švehla
Středočeské Zákolany na úspěšné cestě k venkovské pospolitosti
Co si myslíte o chystaném zákazu mobilů ve školách? A jak se bez telefonu obejdete?
Respekt
Mohou být vaše děti opět nejchytřejší v dějinách?
Dominika Perlínová
Generace Alfa se ve školách vrací k učebnicím a tužkám. Právě to ji prý může zachránit před cestou do digitální temnoty
Máte pocit, že ztrácíte své děti? Vezměte je na oběd, nikdy není pozdě
Markéta Plíhalová
S kanadským psychologem a autorem Gordonem Neufeldem o tom, proč je v době sociálních sítí víc než dřív potřeba nenechat své děti na pochybách, že jsme tu pro ně
Co dělá vrásky generaci Alfa
Clara Zanga, Zuzana Machálková
Bojí se stárnutí ještě dřív, než se dostanou do puberty. Novým statusovým symbolem není značková mikina, ale péče o pleť a drahá séra
Povinně doporučeno
Kateřina Čopjaková
Školní četba a deníky jako klíč ke čtenářské gramotnosti
Jak si vybíráte knihy, které čtete? Ať už jsou to ty do školy, nebo ty, které čtete ve volném čase. A jaké knihy to nejčastěji jsou?
Respekt
Sexuální výchova po česku: učebnice chybí a vzory nejsou
Kristýna Jelínková
Podoba výuky na českých základních školách stojí a padá s osobní odvahou konkrétních učitelů. Jak učí děti o těle, hranicích či vztazích a jak čelí obavám i odporu části rodičů?
Dnešní děti mají strach z budoucnosti a mnohem víc se bojí o své blízké
Markéta Plíhalová
S ředitelkou organizace Nevypusť duši Barborou Pšenicovou o tom, jak mluvit s dětmi, proč na ně neklepat každých dvacet minut a jak v nich budovat odolnost
„Kdo na základce neuměl fotbal, ten to měl blbý.“
Silvie Lauder
Jak Češi sdílejí jednu ze svých univerzálních zkušeností: hodinu tělocviku