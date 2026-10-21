Milé děti, vystupte z tramvaje – a vzhůru do divočiny
Živly a nebezpečí čekají na malé městské dobrodruhy na každém kroku
Stanovat ve městě zpravidla není moc dobrý nápad. Navštívit vás uprostřed noci může leckdo a hlavně – zeleň na okrajích větších měst nebývá při bližším pohledu moc lákavá. Na mapě druhého největšího českého města ale najdeme výjimku, a není ani nutné jezdit úplně za poslední domy. Když si v brněnském Zamilovaném hájku (neboli slovníkem místních Zamilci) před setměním začnete rozbalovat přístřešek, nebudete za podivíny. V létě za hezkého počasí možná ani nebudete jediní, a malí táborníci tu nejsou výjimkou.
Stan si můžete postavit pěkně doprostřed, nebo se uklidit ke stráni při kraji.
Táboření v Zamilovaném hájku má v Brně tradici. Na kraji jsou hřiště na baseball a kriket a za nimi už začíná rozlehlá, zhruba pětihektarová louka, ze tří stran obklopená lesem. Protéká jí potok a na členitosti jí dodávají vzrostlé stromy. Buřty se pečou na čtyřech oficiálních a celé řadě dočasných ohnišť. Můžete si postavit stan pěkně uprostřed. Anebo se můžete uklidit ke stráni při kraji.
Jakub Borůvka je rodilý Brňan a jako milovník spacáku zná v okolí města spoustu míst, kde se dá jen tak strávit noc. S dětmi je Zamilec jeho první volba. Jak říká, už pomalu odrůstají věku, kdy budou chtít s tátou stanovat, ale i na hraně puberty se dcera a syn letos v létě nechali třikrát přemluvit, že se po večeři seberou a tramvají dojedou za Medlánky a bude zábava. „A vždycky byla. Chodil jsem sem jako kluk a je to pořád dobré místo. Jak jsem starší a opatrnější, držím se dál od pofiderních okrajů, ale i to jsou asi jenom plané obavy. A ve dvě ráno už je klid a jste prostě na louce uprostřed lesa,“ říká Jakub Borůvka.
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