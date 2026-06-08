Redakce
Tomáš Brolík
zástupce šéfredaktora
V Respektu pracuje od roku 2012, tedy celý svůj novinářský život. Píše o střední Evropě, Ukrajině a domácích tématech – zvlášť o takových, v nichž se nějak vyskytuje příroda. Za svoje články dostal několik novinářských ocenění. Studoval v Polsku a Maďarsku, rád čte beletrii z obou zemí. Hodně času tráví na Wikipedii. V roce 2025 mu společně s Ondřejem Kundrou vyšla kniha o české vojenské pomoci Ukrajině a ruské agresi České zbraně pro Ukrajinu.
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