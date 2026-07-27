Tomáš Brolík: Šéfa technologické firmy ve zprávách viděti...
Je znepokojivé, že každé vystoupení technologických lídrů je znepokojivé
O umělé inteligenci lze napsat nekonečně mnoho věcí, dnes už určitě, pokud k tomu využijete umělou inteligenci. Všimnul jsem si ale jedné znepokojivé věci, která dobře vystihuje, co pro nás tenhle vynález bude znamenat.
Jakmile se ve zprávách objeví nikoliv samotná AI, ale některý z šéfů firem, kteří dané programy píší - co to znamená? Ohlašují další průlom k většímu blahobytu? Uleví se vám pokaždé? Když vidíte čtyřicátníka, který říká, že sice neví přesně co dělá, protože to z podstaty věci vědět nemůže, ale rozhodně proměňuje svět, a rozhodně k lepšímu?
Ne. Vidět některého z šéfů prominentním firem v titulcích globálních zpráv je už dobrých pár měsíců špatné znamení. Něco jako zatmění slunce nebo klepání červotoče. Obzvláštní smůlu má Sam Altman, šéf OpenAI, ale to je jen zkreslení dané velikostí jeho firmy.
Jako nedávno, kdy vysvětloval incident, při kterém jeho program samovolně hacknul systémy klienta, který program používal v testovacím provozu. Altman se jakýmsi způsobem omluvil. Zároveň se vychválil. Samotný fakt, že AI se utrhla z řetězu a napadla počítače někoho, kdo ji zkoušel, je ohromný technologický pokrok. Vznikly škody, řešení se hledá, progres je potvrzen. Není pak divu, že vystoupení těchto lídrů domnělého pokroku je znepokojivé.
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