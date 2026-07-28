Být, či nebýt klientem pojišťovny, kterou ovládá problematická finanční skupina Penta?
Na rozhodnutí ohledně vlastního zdraví je třeba se dívat o něco shovívavěji než na rozhodnutí, která neovlivňují život člověka na tak citlivém místě
Zdravotní pojišťovna Důvěra, jejímž stoprocentním vlastníkem je finanční skupina Penta, kupuje od Nizozemců svého přímého konkurenta na trhu – pojišťovnu Union. Tento dravý krok nám zase a znovu připomíná, do jaké míry se už Pentě podařilo utáhnout šrouby kolem celého slovenského zdravotnictví. Díky řetězci Dr. Max vlastní významnou část slovenských lékáren. Ve svém portfoliu má i síť nemocnic Svět zdraví a distribuční společnost MagnaPharm. A teď bude pojišťovat i přibližně polovinu obyvatel Slovenska.
V nejbližších letech tak lidem na Slovensku zůstávají pouze dvě možnosti: mohou být pojištěni buď v Pentě, nebo ve státní Všeobecné zdravotní pojišťovně. Tato volba svými jasnými alternativami připomíná jistou dávnou hamletovskou otázku – být, nebo nebýt pojištěncem Důvěry? Je etické dávat vydělat instituci, kterou ovládá taková problematická finanční skupina?
Připomeňme, že Penta má svůj podíl i na vzniku Denníku N. Když v roce 2014 vstoupila do vlastnické struktury vydavatelství Petit Press, které vydávalo i deník SME, část novinářů ze SME odešla a založila médium, které právě čtete. (Penta se z vydavatelství Petit Press stáhla v roce 2021.)
Někdo by tedy mohl považovat za logické, že na stránkách Denníku N se můžete dočíst pouze jediné doporučení: kdo si chce zachovat sám před sebou tvář, měl by z pojišťovny Důvěra utíkat alespoň tak rychle, jako běžel bývalý předseda Rady FPU Matúš Oľha před novinářskými otázkami.
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