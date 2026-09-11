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Česko11. 9. 20269 minut

Nečekaný druhý dech ministryně Schillerové

Navzdory veřejným neshodám s premiérem se šéfka financí vrací na výsluní v hnutí ANO. Vydrží tam tentokrát?

Filip Zelenka
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František Trojan
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Pokud se nic dramaticky nezmění, bude pod dvěma největšími schodky státního rozpočtu v historii Česka podepsaná jedna osoba. Ministryně Alena Schillerová řídila státní kasu v nejhorším roce 2021 a svůj podpis přidá i pod návrh na příští rok, který se zařadí na druhé místo s rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 389 miliard.

Ačkoli vedla ministerstvo v době otřesů spojených s pandemií, zdá se, že nová směna je pro ni náročnější. A nejde jen o to, že tolerance veřejnosti k obrovským schodkům je citelně slabší, kromě vládních figur ve veřejném prostoru návrh státního rozpočtu na příští rok nikdo neobhajuje, naopak opozice i ekonomové na něj tvrdě útočí.

Staronový premiér Babiš, který ji v roce 2017 vytáhl do vedení rezortu a jemuž tak vděčí za politickou kariéru, totiž v současném angažmá mnohem víc mluví svým ministrům do jejich rezortů a zároveň se někdy stává „neřízenou střelou“. Bez Babišova souhlasu neprojdou ani rozpočtové změny na úrovni jednotek miliard. Už tak malý manévrovací prostor je ještě víc okleštěn a možnosti ministryně, jak prosadit změny, jež nejsou příliš po chuti jejímu nadřízenému, jsou omezené.

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Lidé, kteří měli možnost se Schillerovou hovořit o stavu veřejných financí za zavřenými dveřmi, popisují, že si je strážkyně státní kasy vědoma reálného stavu – tedy že beze změn na straně výdajů nebo příjmů se český rozpočet neobejde. Ale žádná taková změna nenastala a výsledkem je předložený rozpočet. „Z toho jsem si dovodil, že ona by možná i chtěla veřejné finance držet v bezpečných vodách, ale že bohužel není ta, kdo má poslední, a tedy rozhodující slovo,“ říká zdroj, jenž si nepřál být jmenován.

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