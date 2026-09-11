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11. 9. 20263 minuty

Jiří Pehe: Vítězství Alternativy pro Německo nelze vysvětlit jen sociálními problémy

Co když mladí východní Němci prostě chtějí vládu pevné ruky?

Jiří Pehe
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Po drtivém vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo, známé pod zkratkou AfD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku se většina analýz soustředí na sociální problémy. AfD prý zvítězila zejména proto, že lidé ve východním Německu čelí špatné ekonomické situaci, vylidňování a přílivu migrantů. 

Těžce také nesou nadřazenost západních Němců, jejichž politický a ústavní systém po sjednocení Německa v roce 1990 bývalá sovětská kolonie přijala. Jsou prý zklamáni tradičními stranami, které na řešení zmíněných problémů nenabízejí účinné recepty. 

Jenže nad tím vším se vznáší otázka, kterou v záplavě sociologizujících analýz jen málokdo klade: Proč voliči v postkomunistické části Německa vkládají mnohem větší naděje do krajní pravice a krajní levice než voliči v západním Německu? 

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AfD – i díky velké podpoře na východě Německa – sice nyní vede i v celostátních průzkumech s téměř 30 procenty. V západních spolkových zemích ale dál zaostává za tradičními stranami – s voličskou podporou pod 20 procenty. 

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