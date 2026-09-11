Jiří Pehe: Vítězství Alternativy pro Německo nelze vysvětlit jen sociálními problémy
Co když mladí východní Němci prostě chtějí vládu pevné ruky?
Po drtivém vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo, známé pod zkratkou AfD, v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku se většina analýz soustředí na sociální problémy. AfD prý zvítězila zejména proto, že lidé ve východním Německu čelí špatné ekonomické situaci, vylidňování a přílivu migrantů.
Těžce také nesou nadřazenost západních Němců, jejichž politický a ústavní systém po sjednocení Německa v roce 1990 bývalá sovětská kolonie přijala. Jsou prý zklamáni tradičními stranami, které na řešení zmíněných problémů nenabízejí účinné recepty.
Jenže nad tím vším se vznáší otázka, kterou v záplavě sociologizujících analýz jen málokdo klade: Proč voliči v postkomunistické části Německa vkládají mnohem větší naděje do krajní pravice a krajní levice než voliči v západním Německu?
AfD – i díky velké podpoře na východě Německa – sice nyní vede i v celostátních průzkumech s téměř 30 procenty. V západních spolkových zemích ale dál zaostává za tradičními stranami – s voličskou podporou pod 20 procenty.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu