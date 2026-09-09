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Věda10. 9. 202610 minut

Potlesk a slzy. Nový americký lék funguje proti rakovině slinivky

Preparát daraxonrasib slibuje průlom v onkologii, roční léčba však stojí deset milionů korun

Martin Uhlíř
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„Přátelé, je těžké to psát... Minulý týden mi diagnostikovali metastázující rakovinu slinivky ve čtvrtém stupni. Zemřu,“ napsal na sociální sítě loni v prosinci americký senátor Ben Sasse. Nebylo to však jeho poslední veřejné vystoupení ohledně nemoci, která patří k nejobtížněji léčitelným a nejsmrtonosnějším zhoubným chorobám. Koncem dubna čtyřiapadesátiletý politik, jemuž metastázy pronikly i do jater, plic a dalších orgánů a který měl podle původních prognóz být tou dobou již po smrti, promluvil v televizi CBS o experimentální biologické léčbě, jíž se podrobil.

„Pociťuji mnohem, mnohem menší bolest než v době diagnózy před čtyřmi měsíci,“ řekl s tím, že nádor se v jeho těle zároveň výrazně zmenšil. Jeho slova pak urychlila běh věcí. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) koncem srpna zhruba o půl roku uspíšil schválení léku, který senátor v rámci klinické studie dostával. Preparát daraxonrasib (obchodní název Rasonque) podávaný ve formě tablet dokáže pacientům prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.

O jeho významu svědčí i skutečnost, že představení výsledků zmíněné klinické studie přivítali 31. května v Chicagu přítomní vědci dlouhotrvajícím potleskem vestoje, někteří údajně i se slzami v očích. „Po více než dekádě, kdy v léčbě rakoviny slinivky nedošlo k žádnému pokroku, je člověk zkrátka dojat, když tohle slyší,“ řekla časopisu Nature onkoložka Ecaterina Dumbrava z centra pro výzkum rakoviny na Texaské univerzitě.

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Nadšení vědecké komunity by nicméně FDA k rychlejšímu postupu asi nepřimělo. Bylo to zřejmě právě televizní vystoupení senátora Sasse a následný zájem veřejnosti, díky němuž úřad lék ve zrychleném režimu schválil pro pacienty s metastázami, kteří předtím prošli chemoterapií. Jeho nasazení se chystá i v Evropě.

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