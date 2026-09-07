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Astrounat Brázda
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Chci být slavný, někoho zabiju
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Obálka vydání 37/2026
37/2026 • 7.–13. 9. 2026

Chci být slavný, někoho zabiju

Jak se brněnský mladík pokusil zavraždit bezdomovce a stát se teroristou

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Obálka vydání 36/2026
Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
31. 8. – 6. 9. 2026
Dušan Gábor a paní Slávka Autor: Milan Jaroš
Chci být slavný, někoho zabiju
Chci být slavný, někoho zabiju
Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem
Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem
Jak se Gen Z vydává do analogového bezčasí, kde nikdo netěží jejich pozornost
Jak se Gen Z vydává do analogového bezčasí, kde nikdo netěží jejich pozornost

Editorial

Je Macinka směšný, nebo nebezpečný?

Erik Tabery

Místo aby zapíchl vítězné kopí do srdce médií a „systému“, ukázal rizikovost svého politického stylu

Anketa

Alena Schillerová navrhuje schodek státního rozpočtu na příští rok rekordních 389 miliard. Vidíte v tom odraz k prosperitě, jak říká vláda, nebo spíš ke krachu veřejných financí, jak si myslí opozice?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Den, kdy se útok na menšinu stal povolenou součástí české politiky

Marek Švehla

Vyvolávání nenávisti je na vzestupu a po rozhodnutí soudu ohledně billboardu SPD bude jeho vymetání z politiky o dost těžší

Martin M. Šimečka: Zákeřný čtenář Robert Fico

Martin M. Šimečka, Denník N

Citoval z mého románu, ale vydával to za politický názor opozice

Babišova lehká váha

Ondřej Kundra

Po útoku v Lipsku už nestačí nazývat věci pravým jménem. Je třeba jednat

Žádné dobré alternativy, volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála AfD s 44 procenty hlasů

Tomáš Lindner

Strana na východě Německa zakořenila a není slyšet realistický nápad, jak ji zase rychle oslabit

Martin M. Šimečka: Čtení Stefana Zweiga a jeho knihy Svět včerejška

Martin M. Šimečka, Denník N

Pokud dnes necítím tak akutní hrozbu jako tehdy Zweig, existují pro to jen dvě vysvětlení: buď jsem naivní, nebo nejsou znaky současného fašismu dostatečně děsivé.

Ranní postřeh

Jana Matesová: Rozpočtový šok

Jana Matesová

Připravme se na to, že náš stát bude fungovat mnohem hůř, protože se zkrátka neuživí

Téma

Chci být slavný, někoho zabiju

Ondřej Kundra

Jak se brněnský mladík pokusil zavraždit bezdomovce a stát se teroristou

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem

Kristýna Jelínková

Ochranná služba nyní prověřuje, zda nešlo o bezpečnostní riziko

Premiérovi důvěrníci, komunistický kádr i Strnadův generálmajor. Jak vláda obsadila státní podniky

Filip Zelenka

Dozorčí rady státních firem obsadili neúspěšní kandidáti i vlivné persony

Zahraničí

Jak vyšetřovatelé dospěli k tomu, že za dronovým útokem v Lipsku stojí Rusko

Christian Fuchs, Anne Hähnig, Hannah Knuth, Holger Stark, Die Zeit

Investigace týdeníku Die Zeit o nové eskalaci v Putinově válce proti Evropě a o signálech, které chce vyslat německá vláda

The Atlantic: Jsou noví a nadějní američtí demokraté také antisemité?

Jonathan Chait, The Atlantic

Krize kolem Abdula El-Sayeda staví skutečné liberály před krutou volbu

Nejsi pravý Srb, když je pro tebe generál zločinec

Magdaléna Fajtová

Reportáž z Bělehradu, kde několik stovek lidí uctilo památku válečného zločince Ratka Mladiće

Společnost

Český inženýr v horách Tchaj-wanu pátrá po ztracených lidech. Většinou ale nachází už jen mrtvá těla

Petr Horký

Opakuji si, že pomáhám, jinak bych se zhroutil, říká Petr Novotný, kterému místní přezdívají Beast Runner

Jak se Gen Z vydává do analogového bezčasí, kde nikdo netěží jejich pozornost

Štěpán Sedláček

Reportáž o sílícím off-line hnutí a jednom sofistikovaném detoxu v Lužických horách

Svojsík byl influencer své doby: Zpíval pop, měl sociální kapitál a naučil české děti tábořit

Petr Horký

Se skautským historikem Romanem Šantorou o zakladateli Junáka, od jehož narození 5. září uplyne 150 let

Kultura

Přestalo už hovno kouřit? Samobůh Klíma se dočkal sebraných spisů

Jan H. Vitvar

Nakladatelství Torst po třiceti letech dokončilo unikátní projekt, jaký v naší literatuře nemá obdoby

Kultura

Komiks souboj s AI přežije

Kateřina Čopjaková

S nejpřekládanější českou autorkou komiksů Štěpánkou Jislovou o blížící se světové knižní akci roku 

Deska týdne: Zpěvačka Grace Potter oslavuje nekonečné americké silnice a hledá místo, kam patří

Barbora Koutná

Film týdne: Sex a smrt v kempu Miasma ukazuje, jak vypadnout z hlavy a dostat se do těla

Pavel Turek

Výstava týdne: Retrospektiva skupiny Bezhlavý jezdec připomíná kořeny naší současné DIY estetiky

Jan H. Vitvar

Literatura

Na oběžných drahách osamělosti a přátelství

Boris Hokr

Román ukotvený v essexské půdě

Je to fakt děsivé

Petr A. Bílek

Jeden den v životě

Poselství shůry

Jana LeBlanc

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper