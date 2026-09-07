Chci být slavný, někoho zabiju
Jak se brněnský mladík pokusil zavraždit bezdomovce a stát se teroristou
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Komentář
Den, kdy se útok na menšinu stal povolenou součástí české politiky
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Martin M. Šimečka: Zákeřný čtenář Robert Fico
Martin M. Šimečka, Denník N
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Babišova lehká váha
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Po útoku v Lipsku už nestačí nazývat věci pravým jménem. Je třeba jednat
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Strana na východě Německa zakořenila a není slyšet realistický nápad, jak ji zase rychle oslabit
Martin M. Šimečka: Čtení Stefana Zweiga a jeho knihy Svět včerejška
Martin M. Šimečka, Denník N
Pokud dnes necítím tak akutní hrozbu jako tehdy Zweig, existují pro to jen dvě vysvětlení: buď jsem naivní, nebo nejsou znaky současného fašismu dostatečně děsivé.
Ranní postřeh
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Česko
Napálený Macinka chtěl před ochrankou utajit rozhovor s falešným Pauknerem
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