0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Chci být slavný, někoho zabiju
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Téma6. 9. 202616 minut

Chci být slavný, někoho zabiju

Jak se brněnský mladík pokusil zavraždit bezdomovce a stát se teroristou

Ondřej Kundra

Dušan Gábor přežil svou smrt, ale z obavy o svůj život se od té doby ukrývá v lesíku nedaleko brněnského centra. Hlavní hrozba pro něj sice pominula, Gábor však ví, že se může zase vrátit.

A pak přišel znovu

Ten mládenec se skoro ještě dětskou tváří, jehož podobu na sebe Gáborova plánovaná smrt vzala, se na svůj čin dlouze připravoval. Jak vyplývá z vyšetřování policie a z nedávného rozsudku Krajského soudu v Brně, který má Respekt k dispozici, dnes dvacetiletý David K. (v době spáchání trestných činů byl nezletilý, zákon neumožňuje zveřejňovat jména, proto jsme ho pozměnili – pozn. red.) si v průběhu roku 2023 a 2024 na sociálních sítích měsíce dopředu před napadením Gábora vyhledával násilná videa. Když se nakonec rozhodl, že už ví dost a že něco podobného zkusí provést i on sám, vytipoval si nejdříve místo, kde by to mohl bezpečně provést, daleko mimo dohled městských kamer.

↓ INZERCE

Konkrétně šlo o příměstskou džungli mezi Starým Lískovcem a Ostopovicemi kousek od výpadovky z Brna na Prahu, kam si chodíval ještě jako malý kluk hrát. Dobře to tu znal, měl tu vybudovaný bunkr a vyzkoušené, že sem nikdo nechodí. Cítil se tu bezpečně a stejný pocit chtěl zřejmě vzbudit i u své budoucí oběti, proto vše nachystal tak, aby tu pro ni od první minuty vytvořil co nejpřátelštější atmosféru.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články