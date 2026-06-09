Chci být slavný, někoho zabiju
Jak se brněnský mladík pokusil zavraždit bezdomovce a stát se teroristou
Dušan Gábor přežil svou smrt, ale z obavy o svůj život se od té doby ukrývá v lesíku nedaleko brněnského centra. Hlavní hrozba pro něj sice pominula, Gábor však ví, že se může zase vrátit.
A pak přišel znovu
Ten mládenec se skoro ještě dětskou tváří, jehož podobu na sebe Gáborova plánovaná smrt vzala, se na svůj čin dlouze připravoval. Jak vyplývá z vyšetřování policie a z nedávného rozsudku Krajského soudu v Brně, který má Respekt k dispozici, dnes dvacetiletý David K. (v době spáchání trestných činů byl nezletilý, zákon neumožňuje zveřejňovat jména, proto jsme ho pozměnili – pozn. red.) si v průběhu roku 2023 a 2024 na sociálních sítích měsíce dopředu před napadením Gábora vyhledával násilná videa. Když se nakonec rozhodl, že už ví dost a že něco podobného zkusí provést i on sám, vytipoval si nejdříve místo, kde by to mohl bezpečně provést, daleko mimo dohled městských kamer.
Konkrétně šlo o příměstskou džungli mezi Starým Lískovcem a Ostopovicemi kousek od výpadovky z Brna na Prahu, kam si chodíval ještě jako malý kluk hrát. Dobře to tu znal, měl tu vybudovaný bunkr a vyzkoušené, že sem nikdo nechodí. Cítil se tu bezpečně a stejný pocit chtěl zřejmě vzbudit i u své budoucí oběti, proto vše nachystal tak, aby tu pro ni od první minuty vytvořil co nejpřátelštější atmosféru.
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