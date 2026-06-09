Pět světových zpráv
Francie zavedla poplatek za ultrarychlou módu
Ve Francii platí od začátku září nově poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Postupně se bude zvyšovat až na téměř 20 eur za kus oblečení od firem, jako je třeba čínský Shein. Poplatek vychází ze zákona, který francouzský parlament schválil v červnu a jehož cílem je regulovat firmy zaměřené na ultrarychlou módu. Ty prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. Francie se tím snaží omezit rychlý růst asijských internetových tržišť, mezi něž patří také Temu a AliExpress, jejichž popularita v zemi v posledních letech prudce vzrostla. Kritici upozorňují na škodlivé dopady ultrarychlé módy na životní prostředí i ekonomiku. Opatření ale čelí i kritice, protože není jasné, na koho bude mít dopad. V červenci vláda uvedla, že poplatek se nebude vztahovat na některé evropské obchody jako H&M a Zara. Evropská komise už vznesla otázku, zda je tento zákon v souladu s právem EU. Ministerstvo pro ekologickou transformaci ale nečeká, že by opatření bylo zablokováno EU.
Zemřela bojovnice za práva žen Gloria Steinem
Ve věku 92 let ve čtvrtek zemřela americká feministka a bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Autorka devíti knih se celý život snažila bojovat proti domácímu násilí, podmínkám v pornoprůmyslu, protestovala také proti válkám ve Vietnamu a v Zálivu. Podporovala hnutí, jako je Black Lives Matter, zasazovala se také za práva queer osob a za ženskou reprodukční svobodu. Svou kariéru zahájila jako novinářka. V roce 1963 napsala reportáž o ponižujících podmínkách v klubech Playboy Hugha Hefnera, v jednom z nichž se nechala v utajení zaměstnat jako číšnice v kostýmu s králičíma ušima. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Ms., který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. „Každá žena, která se rozhodne chovat jako plnohodnotná lidská bytost, by měla počítat s tím, že armády status quo s ní budou zacházet jako s jakýmsi sprostým vtipem. Je to jejich přirozená a primární zbraň. Bude potřebovat podporu svých sester,“ napsala v jednom ze svých esejů Steinem. V roce 2013 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání USA.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Pět českých zpráv
Na oběžných drahách osamělosti a přátelství
Román ukotvený v essexské půdě