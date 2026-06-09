Je Macinka směšný, nebo nebezpečný?
Místo aby zapíchl vítězné kopí do srdce médií a „systému“, ukázal rizikovost svého politického stylu
Kdysi se říkalo, že politik přežije ledacos, ale nesmí se stát směšným. Dnes se směšnost zdá spíše jako vstupenka do politiky. Kdyby se veřejná potupa trestala odstoupením, mnoho politiků nám nezůstane. Petr Macinka se tedy z tohoto důvodu nemusí bát o svou kariéru, když se vydal dělat rozhovor se zamaskovaným mužem, který měl být známý dezinformátor Paukner, jenž odmítá odhalit svou identitu. Jenže Paukner i Macinka se stali obětí dezinformace, protože ze zamaskovaného muže se vyklubal Vojtěch Pšenák z projektu Detektivní parta. I teď, když píšu tyhle řádky, stále nemůžu uvěřit, že se to stalo.
Ministr se zesměšnil, a ještě porušil bezpečnostní pravidla, protože se ocitl s neznámým a zamaskovaným člověkem v uzavřené místnosti bez ochranky. Pokud politik neumí vyhodnotit, kam jít a kam ne, jaká rizika mu tam hrozí, jak máme věřit, že je schopen dobře vyhodnotit i jiné otázky?
Stoupenci Motoristů sobě teď tvrdí, že se nic nestalo, kdo by prý chtěl ublížit ministrovi z malé země? Kdo? Třeba Rusko, které stupňuje tlak na Západ. Nemusí však jít hned o likvidaci, cílem mohla být diskreditace (jakkoli to zní směšně), vytěžování informací a podobně.
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