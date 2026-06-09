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Literatura6. 9. 20265 minut

Na oběžných drahách osamělosti a přátelství

Román ukotvený v essexské půdě

Boris Hokr

Čtvrtý román anglické autorky Sarah Perry nese název Osvícení a je návratem do jejího rodného kraje. Už její průlomová kniha Nestvůra z Essexu jím byla silně ovlivněná. Zápletka vycházela z pověstí o tajemném mořském tvorovi a vzdávala velkolepý hold zdejší krajině. Děj byl zasazen na sklonek 19. století, kdy do Essexu přichází z Londýna čerstvě ovdovělá Cora Seaborn, aby zde konečně našla svobodu, navázala platonický vztah s místním pastorem a krátila si čas coby amatérská paleontoložka.

Mimochodem, Cora se mihne i v novince, čímž se završuje transformace anglického kraje v kraj ryze románový, perryovský. Plný folkloru, tradic, svérázných figurek a postav snažících se obhájit své autentické já před světem i veřejností v prostředí, kde můžete potkat stejně snadno přítele z dětství jako přízrak, který prochází staletími. A také osobních vzpomínek.

Fiktivní Aldleigh z Osvícení je inspirován více než jen autorčiným rodným městečkem Chelmsford. V některých scénách se odrážejí její pocity, kdy po letech procházela jeho ulicemi a všímala si, jak málo se změnilo. Svár touhy odstřihnout se a zároveň se vracet ke kořenům se propsal také do struktury románu, který ve třech částech sleduje události vymezené nejen třemi Keplerovými zákony, ale především roky 1997, 2008 a 2017. Během nich se dvě klíčové postavy doberou osudových rozhodnutí a poznání, přijetí svých chyb i darů života.

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