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Kultura6. 9. 20262 minuty

Deska týdne: Zpěvačka Grace Potter oslavuje nekonečné americké silnice a hledá místo, kam patří

Barbora Koutná

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že místa, o kterých je nám říkáno, že tam nemáme chodit, jsou přesně ta, která nám ukazují, kdo opravdu jsme,“ vysvětluje třiačtyřicetiletá zpěvačka Grace Potter. Své sedmé sólové album charakteristicky propojující country, roots-rock, folk a soul tak pojmenovala přímo Trespasser, tedy právě člověk neoprávněně vstupující na soukromý pozemek. Jednoduše vetřelec.

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