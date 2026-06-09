Kultura6. 9. 20262 minuty
Deska týdne: Zpěvačka Grace Potter oslavuje nekonečné americké silnice a hledá místo, kam patří
„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že místa, o kterých je nám říkáno, že tam nemáme chodit, jsou přesně ta, která nám ukazují, kdo opravdu jsme,“ vysvětluje třiačtyřicetiletá zpěvačka Grace Potter. Své sedmé sólové album charakteristicky propojující country, roots-rock, folk a soul tak pojmenovala přímo Trespasser, tedy právě člověk neoprávněně vstupující na soukromý pozemek. Jednoduše vetřelec.
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