0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Erik Tabery

šéfredaktor

Šéfredaktorem týdeníku Respekt je od ledna 2009. S redakcí začal spolupracovat v roce 1997, o dva roky později se stal kmenovým redaktorem. Píše zejména politické komentáře. V roce 2003 obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i Novinářskou cenu. Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní Cenu Toma Stopparda) a Hledá se prezident. Podle první z nich byl natočen dokumentární film, který získal cenu Trilobit. Je autorem námětu k dokumentu Tady je Šloufovo…! či k dokumentárnímu seriálu o mladých lidech Generace „0“. V roce 2017 vydal knihu Opuštěná společnost, která vyhrála cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu roku.

29let v Respektu

2614napsaných článků

Autor: Milan Bureš

Všechny publikované články

Načíst další články autora

Redakce Respektu

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

David Němec

grafik

Ukázat všechny členy redakce