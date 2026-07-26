Erik Tabery

Šéfredaktorem týdeníku Respekt je od ledna 2009. S redakcí začal spolupracovat v roce 1997, o dva roky později se stal kmenovým redaktorem. Píše zejména politické komentáře. V roce 2003 obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i Novinářskou cenu. Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní Cenu Toma Stopparda) a Hledá se prezident. Podle první z nich byl natočen dokumentární film, který získal cenu Trilobit. Je autorem námětu k dokumentu Tady je Šloufovo…! či k dokumentárnímu seriálu o mladých lidech Generace „0“. V roce 2017 vydal knihu Opuštěná společnost, která vyhrála cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu roku.