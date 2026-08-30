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Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
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30. 8. 20263 minuty

Vydá se Německo na cestu do minulosti?

Časy se mění, ještě nemůžeme všechno říkat naplno, ale naznačovat už můžeme

Erik Tabery

Anglosasové mají krásný a úderný termín „must read“, pokud chtějí někomu doporučit knihu nebo článek, který ostatní nesmějí minout. Pokud bych měl ten termín někdy použít, tak nyní – reportáž kolegů Tomáše Lindnera a Matěje Stránského z kampaně AfDRespekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo17 minRespekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo v Německu přináší informace, které by si měl přečíst každý. 

Náš reportér sleduje Německo dlouhodobě a velmi pečlivě. Často tam jezdí, mluví s lidmi, díky tomu máme informace a málokdy je člověk zaskočen tím, co přijde. Novinářskou práci v terénu nic nenahradí. A i tady to dokazuje, protože vyzpovídal hlavní tváře AfD v Sasku-Anhaltsku, kde mohou výrazně vyhrát volby. 

V české debatě to často vypadá, že jde o klasickou populistickou stranu, kterých je různě po světě hodně – prostě kritizují zaběhnutý systém a slibují nesplnitelné. Tak jednoduché to ale bohužel není. AfD se očividně poučila, že nemůže ve své rétorice odkazovat k nacistickému Německu. Prezentuje se jen jako národovecká strana. Vystupování v duchu „nic než národ“ je tu ale stále. 

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A nenápadně odkazy na minulost sama promyšleně používá. Třeba zcela absurdním útokem na meziválečnou školu architektury Bauhaus, kterou nacisté zavřeli jako „antiněmeckou“ a dnes o ní AfD mluví jako o škole, která se „vždy snažila vyhnout všem náznakům národního zakořenění“. Podobné výroky by před pár lety vzbuzovaly naprosté zděšení. Opět se bude kultura hodnotit podle toho, jestli není příliš moderní, nenárodní? A to i ta, která je dnes už považována za klasickou?

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