Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Po teplém počasí zase přišly bouře. Uplynulo 680 let od chvíle, kdy v bitvě proti Angličanům u Kresčaku zahynul český král Jan Lucemburský zvaný Slepý. V haagském vězení dokončil svůj doživotní trest „bosenský řezník“ Ratko Mladić. Teplota světových oceánů dosáhla nejvyšší hodnoty v padesátileté historii měření. Konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu my všichni, zhodnotil prezident Petr Pavel skutečnost, že poslanci vládní koalice přehlasovali jeho veto a opětovně schválili zákon rozvolňující rozpočtovou odpovědnost a dovolují Babišově vládě snadněji navyšovat státní výdaje na dluh. Média zveřejnila zprávu dvou neziskových organizací vyšetřujících červencový bezprecedentní kyberútok „roje“ agentů umělé inteligence, kteří se během interního testování ve firmě OpenAI vymkli lidské kontrole a poháněni dvěma firemními modely s nejvyššími kybernetickými schopnostmi zaútočili bez vědomí svých tvůrců na platformu pro vývojáře umělé inteligence Hugging Face. „Útok trval sedm dní a podílelo se na něm přibližně 700 agentů umělé inteligence, kterým se – i přesto, že měli být od sebe izolováni – podařilo vyměnit si přes 70 tisíc tajných zpráv o tom, jak podvádět při společném testu hackerských schopností,“ uvedla zpráva vyšetřujících organizací Model Evaluation and Threat Research a Redwood Research. Tento incident považujeme za „varovný výstřel“ pro nás i pro celý svět: je to důkaz, že bez náležitých bezpečnostních opatření jsou vysoce výkonní agenti umělé inteligence nyní schopni obcházet technické kontroly, spolupracovat prostřednictvím neschválených kanálů a podnikat nebezpečné akce, které neřídil a nenařídil žádný člověk, řeklo poté k útoku samotné vedení společnosti OpenAI. V alsaském Colmaru zemřel Jindřich Tomeš. Zoufalí zaměstnanci Národního parku Podyjí vyzvali turisty, aby při vykonávání velké potřeby na území parku nepoužívali vlhčené ubrousky, protože ty se v přírodě rozkládají více než sto let a při půlmilionovém návalu návštěvníků ročně není v silách parkové správy je všechny pořád sbírat a udržovat stezky čisté. Z estonské Narvy do Moskvy dorazil na starém kole Ukrajina cestovatel a dobrodruh David Píchal. Hlavní důvod cesty je solidarita se zemí, která už pět let trpí tím, že byla napadena, a mně se zdá, že lidé u nás už tomu nevěnují tolik pozornosti, že je to už nebaví, a přitom ta podpora je pořád nutná – dnes možná ještě víc než dříve, vzkázal pak Píchal domů na videu natočeném na Rudém náměstí v Moskvě, kde také zvolal „Sláva Ukrajině“ a rozepnutím bundy odhalil tričko s fotografií prezidenta Petra Pavla. Manželka Jaroslava Foldyny, šéfa české pobočky ruského proputinovského gangu motorkářů Noční vlci a poslance vládní SPD podezřelého z dlouhodobého týrání členů své rodiny, požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Obojí. Skoro tomu nevěřím, protože se kolikrát ráno probudím a řeknu si: Je to možný, že je ti tolik let? A je možný, že na tom divadle budeš už šedesátým rokem? Byl bych rád, abychom hráli stále s chutí, odpověděl jeden ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana a jeho principál Zdeněk Svěrák na otázku veřejnoprávního rozhlasu: „Za necelé dva týdny zahájíte šedesátou sezonu. Víc se těšíte, nebo obáváte?“ Na nebi částečně zatměl Měsíc a po čtyřměsíční modernizační uzavírce začala opět fungovat hlavní dráha Letiště Václava Havla v Praze.
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