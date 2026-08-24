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Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
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Obálka vydání 36/2026
36/2026 • 31. 8. – 6. 9. 2026

Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo

Nová národovecká pravice se blíží moci a v rozhovorech s naším reportérem se netají převratnými plány

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Obálka vydání 35/2026
Kdo porazí Babiše
24.–30. 8. 2026
AfD, předvolební kampaň Sasko-Alhaltsko, Ulrich Siegmund Autor: Matěj Stránský
Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
Jak televizní boomer Moravec loví mladé diváky
Jak televizní boomer Moravec loví mladé diváky
Když turecký sultán překročil řeku. Bitva u Moháče je pro Maďary do dneška národním traumatem
Když turecký sultán překročil řeku. Bitva u Moháče je pro Maďary do dneška národním traumatem

Editorial

Vydá se Německo na cestu do minulosti?

Erik Tabery

Časy se mění, ještě nemůžeme všechno říkat naplno, ale naznačovat už můžeme

Anketa

Co si slibujete od komunálních voleb?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Loučení agenta Koudelky. Bude příští hlava BIS stejně otevřená a pevná?

Ondřej Kundra

Kontrarozvědka vydala svou výroční zprávu, poslední pod vedením Michala Koudelky

V Haagu zemřel masový vrah Ratko Mladić, muž, který neměl slitování

Magdaléna Fajtová

Zanechal po sobě nenávist, která bude ještě dlouho tížit obyvatele zemí bývalé Jugoslávie

Když není šance utéct

Martin Uhlíř

Co nám připomíná nedávné neštěstí v Nepálu a Tibetu

Co má společného děloha Ocasio-Cortez a Babiš

Eva Soukeníková

Reprodukční byznys vypadá, že stojí pouze na osobních zájmech. To je ale omyl

Máme problém, nevíme, co si myslí premiér

Marek Švehla

Řeč Andreje Babiše před velvyslanci zvýšila podezření, že žije mimo realitu

Téma

Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo

Tomáš Lindner

Nová národovecká pravice se blíží moci a v rozhovorech s naším reportérem se nijak netají svými převratnými plány

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Všechno, co potřebujete vědět o světě kolem sebe, vám řeknu já, Andrej Babiš

Marek Švehla

Představa předsedy ANO o informacích se podobá spíš propagandě. To má svoje následky

Nový šéf armády: Krize by nás semkla. Většina občanů této země by se zvedla a šla ji bránit

Ondřej Kundra

S nastupujícím náčelníkem Generálního štábu Miroslavem Hlaváčem o tom, proč jsou dvě procenta na obranu málo, co mu prozradil slavný válečný výsadkář a proč chce jet na Ukrajinu

Politika

Napětí mezi Hradem a ministrem zahraničí má další oběť

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Macinka na poslední chvíli zarazil zaměstnankyni Hradu přesun do Tchaj-peje, kde měla vést ekonomickou a kulturní kancelář

Hezká su, aj taká múdrá! Strážnické ženy se rozhodly vyzvat muže v komunálních volbách

Eva Soukeníková

Říkáme svoje názory, aniž by nás někdo soudil, vysvětlují s tím, že ženský kolektiv posiluje jejich sebevědomí

Společnost

O čem novináři nemají psát?

Erik Tabery

Dva případy zvedly téma novinářské odpovědnosti a sounáležitosti

Jak televizní boomer Moravec loví mladé diváky

Ondřej Kundra

Nejznámější moderátor v Česku už tři měsíce vysílá na vlastní pěst. Funguje mu to?

Bát se Motoristů sobě, nebo předložit manželství pro všechny?

František Trojan

Liberální zákonodárci řeší staronové dilema a otázku, zda naopak hrozí zhoršení současné situace

Bude z oblíbených Kasáren Karlín další naleštěná nuda?

Clara Zanga

Proč z metropolí mizí místa, kde sedí u jednoho stolu kotelník s advokátem

Rozhovor

Péter Magyar je populista, bohužel. Ale porážka Orbána za to určitě stojí

Tomáš Brolík

S Ákosem Hadházym, výraznou tváří maďarské politiky, o budoucnosti Viktora Orbána a o tom, co o nové maďarské vládě říká boj s krupobitím

Zahraničí

Giorgia Meloni ukazuje evropské krajní pravici, jak se dostat k moci

Roger Cohen, The New York Times

Chce změnit Itálii, změnit kontinent a moc u toho nemyslet na dějiny. Je blízko úspěchu

Historie

Když turecký sultán překročil řeku. Bitva u Moháče je pro Maďary do dneška národním traumatem

Jan Adamec

Před 500 lety utrpěla křesťanská vojska historickou porážku, po níž na 150 let ovládli velkou část Uher Osmané. A důsledky pořád přetrvávají v historické paměti

Hudba

Kurt Vile: Všechny mé sny se splnily díky tomu, že jsem zůstal doma

Pavel Turek

Filadelfský písničkář složil poctu svému rodnému městu a naživo ji představí 2. září v Praze

Kultura

Žánr je prostě Bea

Barbora Koutná

Patnáctiletá písničkářka patří k největším a nejpřekvapivějším objevům české scény

Album týdne: Weezer vzpomínají na kluby, co smrdí jako moč, a vracejí se ke klasickému soundu

Eliška Palušová

Literatura

Příliš rychlý běh dějin

Tomáš Brolík

Čím uhranula svět rodinná sága od mladé hvězdy

Za cenu života

Barbora Bažantová

Kultura

Film týdne: Romantická komedie Na jednu noc ukazuje úmornost seznamování a randění

Pavel Turek

Výstava týdne: Malíř zavržených – Josef Karl Rädler portrétoval v blázinci lidi, na které chtěl svět zapomenout

Jan H. Vitvar

Jeden den v životě

S mámou po návštěvách

Eva Drápelová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper