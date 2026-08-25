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Rozhovor25. 8. 202610 minut

Péter Magyar je populista, bohužel. Ale porážka Orbána za to určitě stojí

S Ákosem Hadházym, výraznou tváří maďarské politiky, o budoucnosti Viktora Orbána a o tom, co o nové maďarské vládě říká boj s krupobitím

Tomáš Brolík
Budapešť

Je dnes v Maďarsku líp než před rokem?

Naprosto jednoznačně.

V čem?

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Už tu není nulová kontrola moci, už tu není nulová ochota ke kompromisu, už tu neběží propaganda, už se tu nedá ukrást cokoli.

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