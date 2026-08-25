Rozhovor25. 8. 202610 minut
Péter Magyar je populista, bohužel. Ale porážka Orbána za to určitě stojí
S Ákosem Hadházym, výraznou tváří maďarské politiky, o budoucnosti Viktora Orbána a o tom, co o nové maďarské vládě říká boj s krupobitím
Je dnes v Maďarsku líp než před rokem?
Naprosto jednoznačně.
V čem?
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Už tu není nulová kontrola moci, už tu není nulová ochota ke kompromisu, už tu neběží propaganda, už se tu nedá ukrást cokoli.
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