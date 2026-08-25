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25. 8. 20265 minut

Ján Markoš: O ezotericích na známé univerzitě a touze překročit sebe sama

Společnost lze budovat tehdy, když jsou mocní ochotni omezit svou moc. Nejen proto, že je k tomu nutí systém brzd a protiváh, ale protože to tak chtějí.

Ján Markoš
,
Denník N

Uznávaný profesor musel odejít z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy poté, co se ukázalo, že udržoval intimní styky se svými studenty. Jelikož existuje i podezření ze sexuálního násilí, případu se už věnuje také policie.

Autor tohoto textu podrobnosti případu zná jen z médií, zaměří se proto pouze na jeden aspekt celé kauzy, který ji činí zvláštní. Zkoumání českého Deníku N totiž odhalilo, že kolem daného vyučujícího se zformovalo společenství, které si dalo jméno „taríq“, což arabsky znamená „duchovní cesta“:

„Zvenku mohlo působit pouze jako parta přátel, kteří spolu chodí na výlety, pořádají přednášky a navštěvují se na chalupách. (…) Taríq však zároveň existoval na základě mixu klasických náboženských představ, zejména pravoslavného křesťanství, psychoanalýzy a ezoterie, astrologie a magie.

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V pravidlech samotného taríqu se píše, že je společenstvím ,pro citovou, náboženskou a reprodukční obnovu‘. Magie v rámci taríqu měla podobu využívání rituálů nebo speciálních pomůcek – například amuletů.“

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