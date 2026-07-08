Redakce
Ondřej Kundra
zástupce šéfredaktora
S Respektem spolupracuje od roku 1999, stálým členem redakce je od roku 2002. Zaměřuje se na působení cizích mocností v Evropě a Česku, především Ruska a Číny, na českou politiku a justici. Za investigativní texty a reportáže získal několik Novinářských cen a také Cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem knih o mecenášce umění Meda Mládková. Můj úžasný život; o působení ruských tajných služeb Putinovi agenti; o evropských džihádistech Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté (společně s Tomášem Lindnerem); o příběhu nejslavnější fotografie holokaustu československých Židů Vendulka. Útěk za svobodou; o vraždách Putinových kritiků Novičok nebo kulka a společně s Tomášem Brolíkem o české vojenské pomoci Ukrajině a ruské agresi České zbraně pro Ukrajinu.
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