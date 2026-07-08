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Redakce

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

S Respektem spolupracuje od roku 1999, stálým členem redakce je od roku 2002. Zaměřuje se na působení cizích mocností v Evropě a Česku, především Ruska a Číny, na českou politiku a justici. Za investigativní texty a reportáže získal několik Novinářských cen a také Cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem knih o mecenášce umění Meda Mládková. Můj úžasný život; o působení ruských tajných služeb Putinovi agenti; o evropských džihádistech Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté (společně s Tomášem Lindnerem); o příběhu nejslavnější fotografie holokaustu československých Židů Vendulka. Útěk za svobodou; o vraždách Putinových kritiků Novičok nebo kulka a společně s Tomášem Brolíkem o české vojenské pomoci Ukrajině a ruské agresi České zbraně pro Ukrajinu.

2783napsaných článků

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

David Němec

grafik

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