Okamura si stěžuje na kritiky ruské sekty, která v Česku vyměnila esoterii za šíření lží
Jak odborná konference rozčílila šéfa poslanců natolik, že žádá vysvětlení od ukrajinské ambasády
Některé věci člověk prostě neodhadne. Když se lidovecký poslanec a stranický expert na bezpečnost Jan Bartošek rozhodl začátkem června uspořádat ve sněmovně konferenci zaměřenou na bezpečnostní rizika spojená s nástupem nových náboženských hnutí (jako je třeba proruská organizace AllatRa), předpokládal, že objeví komplikace. Mezi kritiky, členy tohoto hnutí a bezpečnostními experty probíhají dlouhodobě ostré střety, a organizátoři počítali s tím, že se na konferenci mohou objevit lidé s cílem průběh narušit. Rozhodně ale nepředpokládali, že hlavním problémem bude diplomatická přestřelka mezi vedením Poslanecké sněmovny a ukrajinskou ambasádou.
Hlavním tématem akce byla reflexe činnosti AllatRy, tedy hnutí, které pro Česko představuje podle expertů bezpečnostní riziko. Skupina se už před časem transformovala z původně ezoterické skupiny v organizovanou dezinformační síť s obrovským digitálním dosahem. Své zkušenosti prezentovali na půdě sněmovny mimo jiné i dva pozvaní členové ukrajinské kontrarozvědky. To ale rozčílilo šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru natolik, že konání červnové konference „nehodlá ignorovat“ a skrz zaměstnance sněmovny žádá o oficiální reakci ukrajinskou ambasádu. Sněmovnu pak také čeká změna pravidel. Poté, co pár dní po zvolení nechal ze sídla parlamentu sundat ukrajinskou vlajku a zrušil opozičním kolegům pracovní cesty, sledujeme další ukázku toho, jak vypadá jeho nadstranická mise (jak ji pojmenoval loni v listopadu) v denní praxi.
Drony, prázdné restaurace, odpojený internet. Reportáž Die Zeit z Moskvy
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