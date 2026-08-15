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15. 8. 20265 minut

Fareed Zakaria: Jak zničit renomé supervelmoci

Nespolehlivost Ameriky nutí její spojence hledat cesty, jak si vystačit bez ní

Fareed Zakaria

Minulý týden otřáslo Blízkým východem menší geopolitické zemětřesení. Saúdská Arábie a Turecko – dva státy, které prokazovaly po většinu uplynulého desetiletí otevřené nepřátelství – se zavázaly, že v případě ohrožení jednoho z nich vstoupí do války na obranu toho druhého.

Společně s Pákistánem podepsaly Společnou obrannou dohodu z Mekky, v níž ve stylu NATO prohlásily, že útok na jednoho z nich bude považován za útok na všechny. Pákistán a Saúdská Arábie mají již dlouho úzké bezpečnostní vazby. Saúdská Arábie a Turecko však byly dosud zapřisáhlými regionálními rivaly, kteří se střetávali kvůli Kataru, Egyptu, Muslimskému bratrstvu a – což vyvolalo nejvýbušnější reakci – kvůli vraždě Džamála Chášukdžího v Istanbulu, za kterou turecký vůdce Recep Tayyip Erdoğan přímo vinil saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Co je tedy svedlo dohromady? Prezident Donald Trump – nebo spíše slábnoucí důvěra obou zemí v něj a v jeho slovo. Válka s Íránem je mistrovskou lekcí v tom, jak promarnit důvěryhodnost. Připomeňme si, že Saúdská Arábie i Katar obdržely od Trumpa bezpečnostní záruky teprve loni. Trumpovo slovo však má pro jeho zahraniční partnery stejnou váhu jako pro jeho bankéře v New Yorku. Opakovaně prohlašoval, že dohoda s Teheránem je na dosah ruky. Do poloviny června bylo napočítáno nejméně 38 prohlášení, že dohoda je na dosah nebo že Írán o ni zoufale usiluje. Tento týden však íránský zdroj sdělil agentuře Reuters, že jednání „nepokročila vůbec“. Svět bere Trumpova oznámení na platformě Truth Social jako směsici faktů a fikce, podobně jako některá videa generovaná umělou inteligencí, která zveřejňuje.

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Stejný vzorec je patrný i v Evropě. V květnu Trump oznámil, že z Německa odejde pět tisíc amerických vojáků, a naznačil, že přijdou další škrty. Pentagon poté zrušil plánované vyslání zhruba čtyř tisíc vojáků do Polska. O několik dní později Trump oznámil, že do Polska přesune pět tisíc vojáků. Někdy vyhrožuje, že nebude bránit Evropu před Ruskem; jindy zase tvrdí, že ji bránit bude. Představte si, že jste evropský ministr obrany a snažíte se na základě toho sestavit desetiletý vojenský plán.

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