To nejlepší v televizi. Seriály, které se letos vzepřely jistotě a algoritmům
Streamovací platformy šetří a stále více sázejí na osvědčené formáty i vyprávění. Komu se povedlo jít nečekanou cestou?
Panuje shoda, že zlatý věk televize je už dávno za zenitem. Boom ambiciózních seriálů vypravěčsky podobných literárním ságám a zabydlených rozporuplnými hrdiny se scvrkl - co do počtu původních sérií i jejich rozsahu. Streamovací platformy šetří a jsou opatrnější. Ve snaze minimalizovat riziko investují spíš do minisérií a sahají po příbězích i vyprávěních na jistotu. Přesto lze v dosavadní letošní produkci najít několik výjimečných seriálů, které se vzpírají trendům, očekáváním i algoritmům sledovanosti.
Widow’s Bay (Apple TV+) Když se o nějakém seriálu příliš mluví, vyskakuje nepřetržitě na sociálních sítích a všichni jej chválí, je to podezřelé. Jako by celý ten povyk byl až příliš koordinovaný. Nic přece nemůže být tak dobré. Widow’s Bay ukazuje, že může. Autorsky za ním stojí Katie Dippold, jež se podílela na dnes už kultovním sitkomu Odbor městské zeleně (Parks and Recreation). Widow’s Bay je městečko na ostrově u břehů Nové Anglie. Je vzdálené jen krátkou jízdu trajektem od New Yorku, odkud chce nepříliš populární starosta v podání Matthewa Rhyse přitáhnout bohaté turisty. Po pochvalném článku v New York Times se davy jen hrnou. Ale co vypadá jako začátek vytoužené prosperity, je ve skutečnosti začátek noční můry, v níž se střídají mořská monstra, vraždící klauni, oživené mrtvoly a maskovaní sérioví vrazi.
Ostrov je prokletý, varuje opakovaně jeden ze starousedlíků starostu. Ten ale všechny příběhy i podezřelá znamení bere jako místní báchorky a folklor, kterého se domorodci nedokážou vzdát. Racionalizuje si i podivné historické jevy, jež dokládá a ochraňuje lokální muzeum: náhlou epidemii kanibalismu, hon na čarodějnice popisovaný jako vydařenou událost… Mlha se zvedá, bouře začíná bičovat pobřeží. A jak se báchorka stává až příliš reálnou, místní se musí postavit démonické entitě, která zřejmě ostrov ovládá. Widow’s Bay je strašidelný, stejně jako je vtipný. Právě díky přesně trefenému tónu skutečné hrůzy i humoru výjimečně funguje. Na jedné straně je svéráznou komedií z pracovního kolektivu radnice, který je složený z excentrických postav, z nichž některé by klidně mohly vystoupit z Twin Peaks. Na druhou stranu je znepokojujícím hororem, aniž by sklouzával do nadsázky nebo ironie. Test odvahy spočívající v přespání ve strašidelném hotelu není roztomilá duchařina, byť by tak zkraje mohla vypadat.
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