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14. 8. 20265 minut

Ján Markoš: Proč se ve Smeru rozhodli vyrušit Vladimíra Mečiara z politického zimního spánku?

Parlamentní volby v roce 2027 se blíží. Pokud se preference nebudou pro vládní stranu vyvíjet příznivě, změna volebního zákona může být nadějí.

Ján Markoš
,
Denník N

„Děkuji, že jste mě pozvali. Co se děje? Jsem z toho trochu vyvedený z míry,“ divil se bývalý premiér Vladimír Mečiar při nedávném rozhovoru s Úřadem vlády Slovenské republiky. „V médiích jsem poprvé takto pozitivně po dvaceti osmi letech,“ přiznal na jiném místě rozhovoru. (Ignoroval přitom fakt, že Úřad vlády žádným médiem není.)

Mečiarovu otázku si položil – i když o poznání méně nadšeně – také autor těchto řádků. Co se děje, že Úřadu vlády Slovenské republiky stálo za to přizvat do veřejného prostoru kontroverzního bývalého předsedu vlády, který koncem července oslavil 84 let? A dokonce ho nazvat „otcem národa“, jak to udělal moderátor Tobiáš Longauer? Proč se právě v nejteplejších dnech roku rozhodli ve Smeru věnovat politické nekromancii?

Longauer má totiž hodně společného se Smerem (je asistentem poslance Ľubomíra Vážného), s Úřadem vlády však naopak nemá téměř žádné vazby. To je důležitá indicie, že rozhovor v rámci kampaně „Respektuji jiný názor“ je ve skutečnosti spíše samostatnou akcí nejsilnější koaliční strany než iniciativou celé vlády.

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Baron Prášil na Úřadu vlády

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