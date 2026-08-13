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Společnost13. 8. 202611 minut

Je to masakr, ale voda z kohoutku mi zatím teče

Výprava podél jedné z řek, která je v letošním suchém létě na historickém minimu

Petr Horký

Šumavské údolí, místo kde na soutoku Vydry a Křemelné vzniká řeka Otava, působí ráno v půlce srpna romanticky. Smrkovým lesem přitékají z různých směrů dvě horské bystřiny a společně vytvářejí jedno koryto, průzračně čistou vodu čeří oblé balvany a ranní slunce osvětluje oblázky na dně.

Když ale člověk zapřede řeč s lidmi, kteří tu žijí, obraz už tak idylicky nepůsobí. Takhle málo vody v řece už dlouho nebylo, jestli vůbec někdy, shodují se místní. Může za to dlouhotrvající horko a nedostatek srážek, kvůli kterým vysychají nejen šumavské potoky napájející Otavu, ale i studny mnoha zdejších domácností.

S extrémním suchem a nedostatkem vody se letos v létě potýká celá Evropa. Také v Česku se mimořádná situace projevuje kromě sežehlých trávníků i na hladině řek, z nichž některé klesají na svá historická minima. Jednou z nich je právě Otava vinoucí se ze srdce Šumavy malebnou krajinou jižních Čech až k přehradě Orlík, kde se vlévá do Vltavy. Vydali jsme se na více než stokilometrovou cestu podél jejího toku. Jak historické sucho a mizející voda ovlivňují životy lidí, kteří kolem ní žijí?

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