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Politika12. 8. 202612 minut

Zákaz kontaktu s manželkou, teplá voda dvakrát týdně, miniaturní cela. Příběh Čecha vězněného v Číně

Kdo je tajemný muž, o kterém ministr Macinka říká, že mu nic neschází, ale on to popisuje jinak

Ondřej Kundra

Případ Čecha zadrženého v Číně je stále větší záhadou. Zdá se, že se stal součástí jedné z největších špionážních afér v novodobé historii země, která zaměstnává čínské i české politiky. Zde je jeho příběh.

Získávání a předávání

Ministr zahraničí Petr Macinka se o českém občanovi zadrženém na začátku prázdnin v komunistické Číně stabilně vyjadřuje jako o „tom člověku“, jeho úřad to vysvětluje „ochranou osobních údajů zadrženého“. „S ohledem na ně nebude ministerstvo danou záležitost nijak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace,“ říká mluvčí šéfa diplomacie Adam Čörgö.

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Faktem je, že o momentálním stavu Aleše K. má ministerstvo povědomí ze zatím jediné povolené půlhodinové návštěvy, která se 17. července uskutečnila mezi ním a českým konzulem. Úředník z ní pořídil dvoustránkový zápis, s nímž se měl Respekt možnost seznámit. Schůzka se konala v prostorách ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu, konzul však uvádí, že „pravděpodobně nelze vyloučit, že toto místo není totožné s místem, kde je muž zadržován“.

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