Filip Zelenka

redaktor

Přes Kolín a Kutnou Horu se dostal do Brna, kde vystudoval politologii a mezinárodní vztahy. Už během studií sbíral první zkušenosti, když nejprve působil jako analytik pro organizaci Demagog.cz a následně psal pro web The Student Times. Poté se přes týdeník Euro dostal do ekonomického deníku e15, kde se mu v roce 2024 povedlo získat Novinářskou cenu v kategorii Ekonomická žurnalistika za komplexní srovnání Česka a Polska. Ve stejném roce nastoupil do Respektu, kde se chce věnovat ekonomickým tématům z domova i ze světa, ale i politickým záležitostem, pro které má celoživotní slabost.