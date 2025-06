Druhý muž Pirátů: Voliči jsou znechucení výběrem mezi prohnilým ANO a prohnilou ODS

V drtivé většině jsme do září byli ve vládnoucích krajských koalicích. Nechci srovnávat kraj a sněmovnu, ale třeba zrovna moje zkušenost je, že když jste radní, máte svou gesci a zodpovědnost, musíte posouvat věci dopředu a pořád na někoho tlačit. A to je úplně jiné nastavení než opoziční práce. Tam pasivně čekáte, než něco přijde, hlídáte, co dělá koalice, pak rozebíráte, jestli je to blbě. A když si myslíte, že to je blbě, tak přijdete s alternativním řešením. Ale to se nemusí zrealizovat, říkáte jen, že byste to dělali lépe. Každopádně řada z nás byla na té vládnoucí straně – měli jsme zodpovědnost. Takže z celostátní úrovně to může vypadat, že opozice nám sedí více – a já klidně přiznám, že v tom jsme dobří. Ale v rámci celé strany máme spoustu lidí, kteří mají z krajů vládní zkušenost a prokázali tam velkou kompetenci.