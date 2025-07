Soud opět odsunul projednávání kauzy Dozimetr. ANO tak bude mít před volbami nabito

Obvodní soud pro Prahu 9 opět posunul projednávání kauzy Dozimetr. Projednávání rozsáhlého případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku, ve kterém figuruje například zlínský podnikatel Michal Redl nebo bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, v té době z hnutí STAN, by tak mělo začít ve druhé polovině září, zhruba dva týdny před volbami do Poslanecké sněmovny. Už teď je tak jisté, že kauza Dozimetr bude jedním z předvolebních témat, a to zejména ze strany opozice, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra: „Není žádný důkaz, že by se na korupčních zakázkách jakkoliv podílel šéf Starostů Vít Rakušan. Ale když Andrej Babiš z ANO po milionté řekne, že je zkorumpovaný a doloží, že se toho případu účastnil důležitý představitel pražských Starostů, spousta lidí to zaregistruje klidně jen formou titulku, ale dál se nezabývá větším detailem. Odnesou si z toho, že je Vít Rakušan zkorumpovaný." Proč vůbec soud projednávání Dozimetru odložil? V jaké fázi projednávání kauzy momentálně je? A jak dlouho by se případ ještě mohl táhnout?