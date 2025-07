Legální léčebné využití psilocybinu povolilo jen pár států na světě. Česko je nyní mezi nimi, ale v praxi to má zatím mezery

Česko se zařadilo mezi pár zemí napříč světem, které zlegalizovaly léčebné využití psilocybinu, psychoaktivní látky přítomné například v lysohlávkách. Výzkum jeho účinků započal už před desítkami let, následně byl ale v rámci protidrogové války omezen a psilocybin zařazen na seznam zakázaných látek. Až po roku 2000 vědci a vědkyně znovu začali zkoumat jeho potenciál, přičemž data ukazují, že pomáhá u pacientů s depresí, traumaty, OCD nebo poruchami příjmu potravy. V České republice byl psilocybin doteď mimo výzkum zakázán. Trestní novela, která umožňuje jeho využití ve zdravotnictví, už ale prošla celým legislativním procesem a má vejít v platnost v lednu příštího roku. Podle terapeutky Jany Tylš Adámkové z pražské psychedelické kliniky Psyon, která je členkou České psychedelické společnosti, a psychiatra, psychoterapeura a neurovědce Filipa Tylše, který je zakládajícím členem CZEPS a Psyonu, kdy působí také v NÚDZ a na 3. LF UK, je nicméně od zlegalizování psilocybinu k jeho bezpečnému využití v psychoterapii ještě dlouhá cesta. Je na to systém připravený? Jak překvapivé bylo schválení novely? A je vůbec v Česku dost odborníků, kteří by psilocybin mohli podávat? Moderuje Zuzana Machálková.