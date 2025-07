USA zkrátily Putinovi lhůtu pro ukončení války. Co přijde pak?

Ruské útoky na Ukrajinu si v noci na úterý vyžádaly minimálně dvacet obětí a desítky zraněných, informovaly o tom ukrajinské úřady. Stalo se tak jen den poté, co americký prezident Donald Trump při setkání s britským premiérem Keirem Starmerem ve Skotsku oznámil, že padesátidenní lhůtu, kterou dal svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, zkrátí na deset až dvanáct dní. Co by pak následovalo? Co výrok šéfa Bílého domu znamená pro Ukrajinu a pro Rusko? Jaká je momentálně situace na frontě a otřásly ukrajinskou vládou nějak nedávné události, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal, a následně zase odvolal zákon oslabující nezávislost některých protikorupčních organizací? I na to ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu odpovídá Tomáš Brolík.