Po slovenské podpásovce pokračuje vyšetřování případu výhružek školám a snahy rozkrýt ruskou stopu

Vyšetřování loňských výhružek školám v Česku, na Slovensku a v Lotyšsku pokračuje. Úřad evropské justiční spolupráce Eurojust zkraje týdne informoval o zadržení člověka, který je z vyhrožování podezřelý, přičemž jde o případ, na kterém spolupracovala česká, slovenská, lotyšská a ukrajinská policie. Vyjádření úřadu přišlo několik dní poté, co o věci na sociálních sítích informovali slovenští policisté, kteří tak nejenže ohrozili bezpečnost svých kolegů z Česka, ale také tím porušili žádost státního zástupce Pavla Zemana, který má případ na starosti. Jak nicméně ve Výtahu Respektu říká Ondřej Kundra, i po útocích slovenských politiků na Bezpečnostní informační službu a jejího šéfa Michala Koudelku se zbylé strany snaží zachovat klid a pokračují ve snahách rozkrýt ruskou stopu, kterou sousední země nezmínila. Proč by Slovensko případ komplikovalo? Mohlo by vyšetřování probíhat i bez něj? A jaké problémy by mohlo přinést, kdyby se v Česku na podzim vyměnily strany a hnutí, které vládnou? Čtěte také: Zjištění Respektu: Nezveřejňujte ještě informace o tajné akci, žádal žalobce Eurojustu Pavel Zeman. Slovenská vláda udělala za pár hodin pravý opak