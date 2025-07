Írán pozastavil spolupráci s jadernou agenturou. Ukazuje, že se Spojeným státům jen tak nepoddá

Íránský prezident Masúd Pezeškján tento týden uvedl v platnost zákon o pozastavení spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Učinil tak v reakci na takzvanou dvanáctidenní válku, která začala izraelskými útoky na íránský jaderný program a objekty i osoby s ním spojené. Následně se přidaly i Spojené státy, načež přišla íránská ofenziva. Na izraelské straně si konflikt vyžádal 28 obětí, na straně Íránu 935. Jak ve Výtahu Respektu vysvětluje Tomáš Lindner, pozastavení spolupráce s jadernou agenturou může být vzkazem, že Teherán nekapituloval: „Klíčové je, že to ještě zvýší nejistotu okolního světa ohledně toho, co Írán vlastně má, nebo nemá. Nejistota je z pohledu Íránu účinná taktika. A nelze vyloučit, že to je vyjednávací taktika - že má Írán v ruce další nástroj, ze kterého může ustoupit v případě, že se začne znovu jednat. Že inspektory znovu pustí do země a světu to prodá jako svůj ústupek." Jaké jsou scénáře dalšího vývoje? V jakém bodě jsou momentálně jednání mezi Íránem a USA? A změnila se po konfliktu íránská společnost?