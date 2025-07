Nová injekce na prevenci proti HIV je důležitým krokem k jeho vyhubení

Americká společnost Gilead Sciences, ve které je viceprezidentem český virolog a biochemik Tomáš Cihlář, před časem představila novou injekci na prevenci viru HIV. Slibuje účinnost vyšší než 99 procent, přičemž hlavní výhodou oproti dosavadním způsobům prevence je to, že její podání stačí jednou za šest měsíců. Lék už prošel Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a ke schválení ho na konci července doporučila i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Co ještě musí následovat, aby se injekce dostala k pacientům? Na jakém principu funguje? A co by mohla znamenat pro celosvětový boj s virem HIV, kterým je podle odhadů nakaženo více než 40 milionů lidí? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Martin Uhlíř.